Zwischen Slalom und Schlager-Königen: 25 Jahre Kurt Faist Promi-Race

Das 25. Jubiläum des Kurt Faist Promi Ski Race vereinte am Wochenende sportliche Weltklasse mit hochkarätigem Showbiz, wobei Schlager-Ikonen wie Roberto Blanco und Nik P. gemeinsam mit Hollywood-Regisseur Robert Dornhelm für eine unvergessliche Ballnacht im Casino Baden sorgten.

In Niederösterreich herrschte am Wochenende nicht nur Kaiserwetter, sondern auch eine Hohe Dichte an Prominenz. Das traditionsreiche „Kurt Faist Promi Ski Race“ feierte sein 25-jähriges Jubiläum und verwandelte die Piste in einen alpinen Catwalk der Extraklasse – inklusive Weltmeister und einer Prise Hollywood-Glanz.

Danilo Campisi und Christopher Dengg ließen ihre Muskeln spielen. © Andreas Tischler

Mehr lesen:

Weltmeisterliches Gipfeltreffen im Schnee

Das Damen-Podest glich einer Ski-Gala: Die ehemalige Weltmeisterin Eva Maria Brem sicherte sich den Sieg, dicht gefolgt von den Ski-Legenden Katharina Gutensohn und Daniela Schuster. Bei den Herren bewies der aus Garmisch-Partenkirchen angereiste Felix Neureuther, dass er das Siegen nicht verlernt hat, während der slowenische Publikumsliebling Bojan Krizaj auf den zweiten Platz raste.

Katharina Gutensohn, Felix Neureuther und Eva-Maria Brem. © Andreas Tischler

Hollywood-Flair und stehende Ovationen in Baden

Nach dem sportlichen Teil verlagerte sich das Geschehen in den prunkvollen Rahmen des Casino Baden, wo 400 geladene Gäste auf das Jubiläum anstießen. Für den emotionalen Höhepunkt sorgte der Gastgeber selbst: Als Kurt Faist die Bühne betrat, quittierte der Saal sein Vierteljahrhundert Engagement mit minutenlangen Standing Ovations.

Iva Schell und Caroline Vasicek. © Andreas Tischler

Selbst Moderator Andy Marek zeigte sich angesichts der Gästeliste beeindruckt, da unter den Gratulanten auch der oscarnominierte Starregisseur Robert Dornhelm weilte. Marek merkte gewohnt pointiert an: „Ich bin etwas neidisch. Ich bekam auch schon einmal Standing Ovations, aber noch nie von einem Oscarnominierten Hollywood Starregisseur. Das ist großes Kino“.

Katharina Nehammer © Andreas Tischler

Ein Festival der Schlager-Giganten

Dass ein solches Jubiläum nicht ohne die entsprechende musikalische Untermalung auskommt, versteht sich von selbst. Die Tanzfläche bebte, als die Crème de la Crème der Unterhaltungsmusik das Zepter übernahm. Roberto Blanco, der eigens für das Event aus Palma de Mallorca eingeflogen war, sorgte mit seinem unverwüstlichen Klassiker „Ein bisschen Spaß muss sein“ für ausgelassene Stimmung.

Roberto Blanco und Nik P. © Andreas Tischler

Ihm zur Seite standen weitere Hochkaräter der Branche: Chartstürmer Nik P. und Entertainer Gregor Glanz verwandelten den Abend in ein Schlager-Festival, das erst in den frühen Morgenstunden sein Ende fand. Ein Vierteljahrhundert Faist-Rennen – eine Mischung aus sportlichem Ehrgeiz und gesellschaftlichem Glanz, die in dieser Form ihresgleichen sucht.