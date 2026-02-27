Eine Woche vor WM-Start: Insider kündigt Hamilton-Hammer an

Am 8. März steigt der Formel-1-Auftakt in Melbourne mit dem GP von Australien, kurz davor liegen die Nerven schon blank.

Am Sonntag, den 8. März (ab 5 Uhr im oe24-LIVE-TICKER), ist das lange Warten vorbei. In Melbourne heulen die Motoren der neuen Formel-1-Boliden wieder auf. Der GP von Australien läutet die neue Ära ein, nach der größten Regeländerung werden die Karten in der Königsklasse des Motorsports neu gemischt.

Nach den drei Test-Einheiten in Bahrain und Barcelona tappen die Experten immer noch im Dunkeln, wer die Umstellung am besten geschafft hat. Mercedes und alle Teams mit Motoren der Silberpfeile sollen einen Leistungsvorteil haben. Doch auch Red Bull mit Ford dürfte seine Hausaufgaben gemacht haben.

Nach dem Titel-Krimi im Vorjahr, wo sich Lando Norris am Ende doch noch knapp vor Vierfach-Weltmeister Max Verstappen durchsetzen konnte, blicken die Fans gespannt auf die neue Saison. Ein großes Fragezeichen steckt derzeit vor allem hinter McLaren und Ferrari. Während die Briten von Neo-Teamchef Adrian Newey bei den Tests noch große Probleme hatten, herrscht bei Ferrari schon seit letzter Saison Alarmstufe Rot.

Sorge um Hamilton

Nach dem verkorksten Debüt-Jahr von Lewis Hamilton wurde immer wieder über einen Rücktritt des Rekordmannes spekuliert. Doch bislang versuchte er sich auch bei den Testfahrten zurückzukämpfen. Der mittlerweile 41-jährige Brite konnte zum ersten Mal in seiner ruhmreichen Karriere keinen einzigen Grand Prix am Podest beenden.

Zuletzt meinte er, dass er sich in seinem neuen Dienstwagen viel wohler fühle und auch an der Entwicklung entscheidend mithelfen konnte. Doch laut F1-Insider Maritn Brundle gibt es heuer einen neuen Titel-Anwärter im Fahrerfeld. "Ich glaube, er ist bereit dafür", tippt der Ex-Fahrer auf Mercedes-Star George Russell. Ein Grund dafür ist, dass der 28-Jährige nun endgültig aus dem Schatten von Lewis Hamilton getreten sei.

Achter Titel für Hamilton?

Dennoch gibt es für Brundle keinen klaren Favoriten. Doch dann kündigte er den absoluten Hammer an. Seiner Meinung nach zählt auch Lewis Hamilton heuer wieder zu den Mitfavoriten. "Ferrari ist in einer besseren Position seit vielen Jahren", erklärt der Experte. Demnach würde Hamilton tatsächlich noch einmal um den WM-Titel mitkämpfen und im Fall des Titel-Wunders alleiniger Rekord-Weltmeister sein und Legende Michael Schumacher auf Platz 2 verdrängen.

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur rudert vor dem Auftakt in Australien allerdings noch zurück. Dem Franzosen zufolge wird das erste Rennen noch keine Aufschlüsse über den Saisonverlauf geben. Vor allem auch, weil erst dann die finalen Schlüsse gezogen werden können und viele Teams mittlerweile rasant in der Entwicklung sind. Spannung ist auf jeden Fall für alle PS-Fans garantiert.