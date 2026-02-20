Paukenschlag! F1-Team gibt vor Saisonbeginn auf

Das Aston Martin Aramco Formula One Team zieht beim Test in Bahrain vorzeitig die Reißleine. Nach massiven technischen Problemen beendet der Rennstall den finalen Testtag bereits nach sechs Runden.

Das britische Team rund um Lawrence Stroll und Fernando Alonso hat offiziell verkündet, dass Lance Stroll am letzten Testtag nicht mehr auf die Strecke zurückkehren wird. Grund für das vorzeitige Ende sind laut Teamangaben eine akute Teileknappheit sowie hartnäckige Motorenprobleme. Für Aston Martin markiert dieser Vorfall einen weiteren Tiefpunkt in der Vorbereitung auf die neue Saison.

Probleme bereits in Barcelona

Bereits beim ersten Formel-1-Shakedown in Barcelona lief für das Team nicht alles nach Plan. Dort konnte die Mannschaft erst am vorletzten Tag anreisen und verpasste wertvolle Zeit auf der Strecke. Mit dem jetzigen Abbruch in Bahrain setzt sich die Pannenserie fort, was innerhalb der Teamführung wohl für ordentlich Gesprächsstoff sorgen dürfte.

Dicke Luft im Team

Zwischen Besitzer Lawrence Stroll, dem zweifachen Weltmeister Fernando Alonso, Stardesigner Adrian Newey und Koji Watanabe von Honda wird nach diesem Rückschlag sicher dicke Luft herrschen. Die Erwartungen an das Team waren nach den letzten Entwicklungen hoch, doch die technische Zuverlässigkeit scheint derzeit die größte Baustelle zu sein.

Fokus auf den Saisonstart

Dem Team bleibt nun nur wenig Zeit, um die Defizite bis zum ersten Rennen zu beheben. Die Mechaniker und Ingenieure müssen die Motorenprobleme analysieren und die Ersatzteilversorgung sicherstellen, damit der Saisonauftakt nicht ebenfalls in einem Fiasko endet. Ob die Probleme bis zum ersten Grand Prix gelöst werden können, bleibt abzuwarten.