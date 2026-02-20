SIE werden unsere Fahne bei der Olympia-Schlussfeier tragen

Nachdem sie unsere Olympia-Goldbilanz mit sensationellen Darbietungen aufgemotzt haben, wird ihnen am Sonntag (20.15 Uhr/ORF1 live) bei der pompösen Schlussfeier in Verona die Ehre der Fahnenträger zuteil.

Krönender Abschluss für unser Gold-Duo: Skeleton-Lady Janine Flock und Snowboard-Crosser Alessandro Hämmerle werden am Sonntag (20:15 Uhr/live ORF1) die österreichische Fahne tragen und unser Olympia-Team in der geschichtsträchtigen Arena von Verona anführen.

Flock: "Größer als jede Medaille"

„Die Nominierung als Fahnenträgerin ist für mich etwas ganz Besonderes", freut sich Skeleton-Heldin Flock über das i-Tüpfelchen nach ihrer späten Olympia-Krönung. "Es war ein langer Weg für mich, Olympiasiegerin zu werden – und jetzt darf ich bei der Schlussfeier in Verona die Fahne für Österreich tragen. Das fühlt sich größer an als jede Medaille. Ich sehe es als Zeichen für all die Höhen und Tiefen, die ich erlebt habe. Und ich freue mich riesig, diesen Moment gemeinsam mit Alessandro Hämmerle zu teilen. Wir gehen da nicht nur für uns zwei hinein, sondern für das gesamte Olympic Team Austria."

Hämmerle wiederholte in Livigno in einem nervenaufreibenden Snowboardcross-Bewerb seinen Triumph von Peking 2022. Die ehrenvolle Aufgabe, bei der Schlussfeier in Verona nun die Fahne zu tragen, erfüllt den Vorarlberger mit großem Stolz. „Es ist eine riesengroße Ehre für mich und ein perfekter Schlusspunkt dieser Winterspiele“, so der Vorarlberger.

Millionenpublikum weltweit vor TV-Schirmen

Die Schlussfeier aus Verona wird weltweit übertragen und verbindet Musik, Kunst und Sportsgeist. Es werden die Einheit und das Miteinander der Athlet:innen und Nationen zelebriert, die diese Winterspiele geprägt haben. Zwei davon sind sicherlich Flock und Hämmerle, die als Fahnenträger:in bei der Schlussfeier in die Fußstapfen von Katharina Liensberger und Johannes Strolz treten.

Bereits drei Tage vor Ende sind die Olympischen Winterspiele Mailand Cortina 2026 für Österreich die vierterfolgreichsten aller Zeiten. Insgesamt 18 Medaillen, fünf Gold-, acht Silber- und fünf Bronzemedaillen, heimste das Olympic Team Austria ein. Nur Turin (23 - 9/7/7), Peking (18 - 7/7/4) und Albertville (21 - 6/7/8) liegen noch davor.