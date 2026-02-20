Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Winterspiele
Sport24 News Backstage Biathlon Bob Curling Eishockey Eiskunstlauf Eisschnelllauf Freestyle-Skiing Langlauf Nordische Kombination Rodeln Shorttrack Skeleton Ski-Alpin Skispringen Snowboard
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Olympia
  4. Winterspiele
SIE werden unsere Fahne bei der Olympia-Schlussfeier tragen
© getty

Finale in Verona

SIE werden unsere Fahne bei der Olympia-Schlussfeier tragen

20.02.26, 14:45
Teilen

Nachdem sie unsere Olympia-Goldbilanz mit sensationellen Darbietungen aufgemotzt haben, wird ihnen am Sonntag (20.15 Uhr/ORF1 live) bei der pompösen Schlussfeier in Verona die Ehre der Fahnenträger zuteil.

Krönender Abschluss für unser Gold-Duo: Skeleton-Lady Janine Flock und Snowboard-Crosser Alessandro Hämmerle werden am Sonntag (20:15 Uhr/live ORF1) die österreichische Fahne tragen und unser Olympia-Team in der geschichtsträchtigen Arena von Verona anführen.

Flock: "Größer als jede Medaille"

„Die Nominierung als Fahnenträgerin ist für mich etwas ganz Besonderes", freut sich Skeleton-Heldin Flock über das i-Tüpfelchen nach ihrer späten Olympia-Krönung. "Es war ein langer Weg für mich, Olympiasiegerin zu werden – und jetzt darf ich bei der Schlussfeier in Verona die Fahne für Österreich tragen. Das fühlt sich größer an als jede Medaille. Ich sehe es als Zeichen für all die Höhen und Tiefen, die ich erlebt habe. Und ich freue mich riesig, diesen Moment gemeinsam mit Alessandro Hämmerle zu teilen. Wir gehen da nicht nur für uns zwei hinein, sondern für das gesamte Olympic Team Austria."

Hämmerle wiederholte in Livigno in einem nervenaufreibenden Snowboardcross-Bewerb seinen Triumph von Peking 2022. Die ehrenvolle Aufgabe, bei der Schlussfeier in Verona nun die Fahne zu tragen, erfüllt den Vorarlberger mit großem Stolz. „Es ist eine riesengroße Ehre für mich und ein perfekter Schlusspunkt dieser Winterspiele“, so der Vorarlberger.

Millionenpublikum weltweit vor TV-Schirmen

Die Schlussfeier aus Verona wird weltweit übertragen und verbindet Musik, Kunst und Sportsgeist. Es werden die Einheit und das Miteinander der Athlet:innen und Nationen zelebriert, die diese Winterspiele geprägt haben. Zwei davon sind sicherlich Flock und Hämmerle, die als Fahnenträger:in bei der Schlussfeier in die Fußstapfen von Katharina Liensberger und Johannes Strolz treten.

Bereits drei Tage vor Ende sind die Olympischen Winterspiele Mailand Cortina 2026 für Österreich die vierterfolgreichsten aller Zeiten. Insgesamt 18 Medaillen, fünf Gold-, acht Silber- und fünf Bronzemedaillen, heimste das Olympic Team Austria ein. Nur Turin (23 - 9/7/7), Peking (18 - 7/7/4) und Albertville (21 - 6/7/8) liegen noch davor.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen