Osterferien zum Schnäppchenpreis: Die besten Ziele für Kurzentschlossene

Sehnen Sie sich nach echtem Frühlings-Feeling und Sonne auf der Haut? Die kommenden Osterferien bieten die perfekte Gelegenheit, dem tristen Alltag endlich zu entfliehen. Wir verraten, wo Sie jetzt noch günstig Sonne tanken können.

Spüren Sie auch diese wachsende Sehnsucht nach Wärme? Dann haben wir gute Nachrichten! Die Osterferien 2026, vom 28. März bis 6. April, stehen quasi vor der Tür und damit die perfekte Gelegenheit, dem tristen Alltag zu entfliehen und die Akkus aufzuladen. Wer jetzt clever sucht und vergleicht, kann noch richtig gute Schnäppchen abstauben!

Aber aufgepasst: Je länger Sie warten, desto mehr müssen Sie bei Reisedaten und Zielen flexibel sein. Keine Sorge: Wir haben für Sie die besten Frühjahrsziele mit unschlagbarem Preis-Leistungs-Verhältnis rausgesucht.

Antalya

Sie wollen Frühlingsgefühle pur? Dann ab in den Flieger nach Antalya! Im April erwacht die Natur an der Türkischen Riviera zum Leben, alles blüht und duftet. Das Wetter ist angenehm warm aber nicht drückend heiß, ideal für Ausflüge und erste Sonnenbäder. Die besten Angebote gibt es in der Nebensaison: Im April kann man mit günstigen Flügen und Übernachtungen rechnen. Wer die hohe Sonnenscheingarantie und die herrlichen Strände zu schätzen weiß, ist hier genau richtig.

Sharm El Sheikh

Wer es noch eine Spur wärmer mag und eine Schönwettergarantie sucht, sollte Sharm el Sheikh ins Auge fassen. Dieses Reiseziel an der Südspitze der Sinai-Halbinsel punktet mit Sonne satt und sommerlichen Temperaturen zwischen 24 und 26 Grad. Urlauber profitieren hier von langen sonnigen Abschnitten und einer bestens ausgebauten Infrastruktur mit vielen Resorts, Promenaden und direktem Zugang zum Roten Meer. Zudem ist das Preisniveau vor Ort äußerst attraktiv, so kostet ein halber Liter Bier dort oft nur umgerechnet etwa 2,88 Euro, was die Nebenkosten im Urlaub erfreulich niedrig hält.

Tunesien

Ebenfalls im Norden Afrikas bietet sich Tunesien als preiswerter Geheimtipp an. Ähnlich wie in Ägypten locken hier endlose Sandstrände und eine faszinierende Kultur, und das zu günstigen Konditionen. Die Flugzeit ist angenehm kurz und die Hotels bieten oft einen hohen Standard zu Preisen, die in Europa kaum zu finden sind. Gerade im Frühling lässt sich hier ein perfekter Mix aus Strandurlaub und kulturellen Ausflügen erleben.

Mallorca

Wer lieber auf einer Insel entspannen möchte, für den ist Mallorca die perfekte Wahl. In den Osterferien bietet die Insel schon angenehme Temperaturen, die es ermöglichen, die Strände zu genießen und die Ausflüge in die traumhafte Landschaft zu unternehmen. Während der Hauptsaison tummeln sich die Touristenmassen, doch im Frühling ist die Insel noch vergleichsweise ruhig und entspannend.

Rhodos

Weiter östlich im Mittelmeer erwacht Rhodos im April aus dem Winterschlaf. Die griechische Sonneninsel bietet eine wunderbare Kombination aus antiker Geschichte und mediterraner Lebensfreude. Da die großen Touristenströme erst später im Jahr einsetzen, kann man die Altstadt von Rhodos oder die Akropolis von Lindos in aller Ruhe genießen. Die Gastfreundschaft ist herzlich und die Vorsaisonpreise machen einen Griechenland-Urlaub auch für Familien erschwinglich.

Teneriffa

Die „Insel des ewigen Frühlings“ besticht durch ganzjährig milde Temperaturen und eine atemberaubende landschaftliche Vielfalt. Ob man nun am Strand liegen oder den Vulkan Teide erkunden möchte, Teneriffa bietet beides. Da die Kanaren klimatisch sehr stabil sind, ist das Risiko für Regentage hier besonders gering, was die Insel zu einem der verlässlichsten Ziele für die Osterferien macht.