Das sollten Sie in der Woche vom 9. Februar bis 15. Februar laut Mondkalender tun
KW 7

Das sollten Sie in der Woche vom 9. Februar bis 15. Februar laut Mondkalender tun

08.02.26, 07:00
Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben. 

Ihr wöchentlicher Mondkalender: 09.02. - 15.02.

Montag - 09. Februar 2026

  • Mond nimmt ab
  • Skorpion

Ängstliche Menschen haben es an Skorpiontagen noch schwerer. Es hilft, die Zeigefinger gut zu massieren und leicht zu umklammern. Bei Blasenentzündung: Kamillentee trinken.

Dienstag – 10. Februar 2026

  • Mond nimmt ab
  • Skorpion

Weiß und Grün wirken unterstützend. Kranke Zimmerpflanzen sollten heute zurückgeschnitten werden. Beckenbodengymnastik hilft an Skorpion doppelt.

Mittwoch – 11. Februar 2026

  • Mond nimmt ab
  • Schütze

Milchprodukte begünstigen Cellulitis. Wer etwas dagegen tun will, sollte Käse, Milch und Co. lieber reduzieren.

Donnerstag – 12. Februar 2026

  • Mond nimmt ab
  • Schütze

Rot kann heute aggressiv machen. Ein Obst-, Gemüse- oder Safttag hat heute Erfolg. Auch wichtig: Oberschenkel massieren und eincremen.

Freitag – 13. Februar 2026

  • Mond nimmt ab
  • Steinbock

Hervorragender Tag für Mani- und Pediküre sowie Zahnsteinentfernung. Generell ein guter Zeitpunkt für einen Zahnarztbesuch.

Samstag – 14. Februar 2026

  • Mond nimmt ab
  • Steinbock

Bei Knieverletzungen vorsichtig sein. An Steinbocktagen lohnt sich Wirbelsäulengymnastik besonders, für Maniküre ist der Tag jedoch ungeeignet.

Sonntag – 15. Februar 2026

  • Mond nimmt ab
  • Steinbock

Die Temperaturen können kälter wirken, als sie sind. Tipp: Nach dem Haarewaschen mit kaltem Wasser spülen, um Glanz zu fördern. Ein guter Tag für Heimwerksarbeiten.

