Das sollten Sie in der Woche vom 9. Februar bis 15. Februar laut Mondkalender tun

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.

Ihr wöchentlicher Mondkalender: 09.02. - 15.02.

Montag - 09. Februar 2026

Mond nimmt ab

Skorpion

Ängstliche Menschen haben es an Skorpiontagen noch schwerer. Es hilft, die Zeigefinger gut zu massieren und leicht zu umklammern. Bei Blasenentzündung: Kamillentee trinken.

Dienstag – 10. Februar 2026

Mond nimmt ab

Skorpion

Weiß und Grün wirken unterstützend. Kranke Zimmerpflanzen sollten heute zurückgeschnitten werden. Beckenbodengymnastik hilft an Skorpion doppelt.

Mittwoch – 11. Februar 2026

Mond nimmt ab

Schütze

Milchprodukte begünstigen Cellulitis. Wer etwas dagegen tun will, sollte Käse, Milch und Co. lieber reduzieren.

Donnerstag – 12. Februar 2026

Mond nimmt ab

Schütze

Rot kann heute aggressiv machen. Ein Obst-, Gemüse- oder Safttag hat heute Erfolg. Auch wichtig: Oberschenkel massieren und eincremen.

Freitag – 13. Februar 2026

Mond nimmt ab

Steinbock

Hervorragender Tag für Mani- und Pediküre sowie Zahnsteinentfernung. Generell ein guter Zeitpunkt für einen Zahnarztbesuch.

Samstag – 14. Februar 2026

Mond nimmt ab

Steinbock

Bei Knieverletzungen vorsichtig sein. An Steinbocktagen lohnt sich Wirbelsäulengymnastik besonders, für Maniküre ist der Tag jedoch ungeeignet.

Sonntag – 15. Februar 2026

Mond nimmt ab

Steinbock

Die Temperaturen können kälter wirken, als sie sind. Tipp: Nach dem Haarewaschen mit kaltem Wasser spülen, um Glanz zu fördern. Ein guter Tag für Heimwerksarbeiten.