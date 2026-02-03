Fitness und Abnehmen: Das sind die fünf Top-Produkte für den Neustart 2026

Neues Jahr, neue Ziele? Mit diesen Produkten starten Sie 2026 motiviert in Ihre Fitness- und Abnehmphase. Von smarter Waage bis Eiweiß-Snack – das sind unsere Favoriten für Bewegung, Motivation und gesunde Routinen.

Der Jahresbeginn ist für viele der perfekte Zeitpunkt, um gute Vorsätze endlich anzugehen: Mehr Bewegung, gesündere Ernährung oder einfach ein besseres Körpergefühl. Ob Sie ein paar Kilos verlieren möchten oder neue Energie in Ihren Alltag bringen wollen – mit dem richtigen Equipment fällt der Einstieg leichter. Wir zeigen Ihnen fünf clevere Produkte, die Sie beim Fitness- und Abnehm-Neustart 2026 unterstützen können.

1. Fitness-Tracker mit Herzfrequenz-Messung

Ein smarter Fitness-Tracker zählt nicht nur Schritte, sondern misst auch Herzfrequenz, Kalorienverbrauch und Schlafqualität. Besonders praktisch: Die automatische Aktivitätserkennung, Reminder für Bewegung und Trainingsmodi für Joggen, Yoga oder Krafttraining – perfekt für mehr Motivation im Alltag.

Das Xiaomi Smart Band 10 beispielsweise ist ein kompakter, aber leistungsstarker Fitness Tracker mit AMOLED Display und zahlreichen Sport und Gesundheitsfunktionen wie Herzfrequenz und Schlafüberwachung. Er bietet eine lange Akkulaufzeit von bis zu 21 Tagen und ist bis 50 Meter wasserdicht, sodass Sie ihn auch beim Schwimmen tragen können.

• Über 150 Sportmodi

• Wasserdicht bis 5 ATM

• 1,72 Zoll großes AMOLED-Display

Xiaomi Smart Band 10 – für 44,34 Euro bei Amazon* © Xiaomi

2. Digitale Körperanalysewaage

Eine smarte Waage misst und zeigt nicht nur das Gewicht, sondern auch Körperfettanteil, Muskelmasse und sogar das viszerale Fett an. Viele Modelle, etwa die Renpho Elis 1, lassen sich mit dem Smartphone koppeln, sodass Sie Ihre Fortschritte jederzeit im Blick behalten – auch bei mehreren Nutzern. Die Renpho-Waage misst und analysiert neben dem Gewicht ganze zwölf weitere Parameter und besitzt eine Bluetooth-Funktion für die Verbindung zum Handy.

• 4 hochpräzise Gewichtssensoren und 4 hochsensible Elektroden

• Bis 180 kg belastbar

• 13 Körpergesundheitsmessungen

Renpho Elis 1 Körperfettwaage – für 20,16 Euro bei Amazon* © Renpho



3. Kompakter Hometrainer oder Mini-Stepper

Für alle, die lieber Zuhause trainieren: Ein platzsparender Heimtrainer oder Stepper bringt den Kreislauf in Schwung – auch während der Arbeit im Homeoffice oder abends vor dem Fernseher. Das ist ideal, um Cardio-Einheiten bequem in den Alltag zu integrieren. Der Heimtrainer von Merach beispielsweise nimmt wenig Platz weg und punktet mit verstellbarem Widerstand, leisem Betrieb und LED Display zur Trainingsüberwachung. Das Modell ist Bestseller bei Amazon und erntet 4,4 von fünf möglichen Sternen.

• Mit Bluetooth-Verbindung zum Smartphone

• Belastbar bis 136 kg

• Misst Zeit, Distanz, Geschwindigkeit, Kalorien und Trittfrequenz

• Doppelter Flaschenhalter

Merach Heimtrainer – für 221,84 Euro bei Amazon* © Merach

4. Eiweißreiche Snacks und Shakes

Wer abnehmen oder Muskeln aufbauen will, kann von einer eiweißreichen Ernährung profitieren. Der Grund: Bei einer kohlenhydratarmen Ernährung steigt der Körper für die Energiezufuhr auf den Abbau von Proteinen um. Der Eiweißabbau verbraucht allerdings mehr Energie als der von Kohlenhydraten oder Fetten – das kurbelt die Gewichtsabnahme an. Damit der Körper nicht auf die Eiweiße der Muskeln zurückgreift, sollte die Ernährung etwas mehr als den Grundbedarf an Proteinen decken.

Proteinriegel oder Shakes sättigen lange und lassen sich gut in den Tag integrieren – ideal als Mahlzeitenersatz oder als Snack vor oder nach dem Sport. Das ESN Designer Whey Proteinpulver beispielsweise liefert bis zu 23 Gramm Protein pro Portion und unterstützt damit Muskelaufbau sowie -erhalt bei gleichzeitig geringerem Zuckeranteil. In zahlreichen Geschmacksrichtungen lässt es sich als Shake zubereiten, in den Joghurt oder das Müsli rühren oder zum Backen verwenden.

ESN Designer Whey Protein Pulver (Geschmacksrichtung Chocolate, 1 kg) – für 41,02 Euro bei Amazon* © ESN



5. Meal Prep Boxen und Küchenhelfer

Gesunde Ernährung beginnt mit guter Vorbereitung. Mit praktischen Vorratsdosen, Lunchboxen und Küchenhelfern wie Spiralschneidern oder Smoothie-Mixern sparen Sie Zeit und behalten die Kontrolle über Ihre Mahlzeiten – auch unterwegs. Bei Amazon schneiden die Produkte von Emsa sehr gut ab: Das praktische Clip & Close Eco Frischhaltedosen Set etwa rangiert bei 4,7 von fünf Sternen. Es besteht aus drei robusten, auslaufsicheren Behältern, die Lebensmittel länger frisch halten sollen und sich problemlos in Spülmaschine, Mikrowelle und Gefrierfach nutzen lassen.

Emsa Clip & Close Eco Frischhaltedosen-Set (3 Stück) – für 15,46 Euro bei Amazon* © Emsa

Wer lieber Müsli, Joghurt, Obstsalat und Co. mit zur Arbeit oder als Snack für zwischendurch mitnimmt, kann zum praktischen Becher mit integriertem Löffelhalter greifen.

Emsa Clip & Go Joghurtbecher – für 15,59 Euro bei Amazon* © Emsa

Alternativ ist eine Bento-Lunchbox wie die von Mepal eine gute Wahl, um Mahlzeiten mit mehreren Komponenten problemlos zu transportieren. Sie bietet mit ihrem 1,5 Liter Volumen und mehreren Fächern ausreichend Platz für abwechslungsreiche Mahlzeiten unterwegs oder im Büro, inklusive herausnehmbarer Einsätze und Snackgabel. Sie ist spülmaschinenfest, BPA frei und perfekt geeignet für Meal Prep Fans oder gesunde Lunch Box Ideen.

Mepal Bento-Lunchbox – für 13,30 Euro bei Amazon* © Mepal

Fazit: So starten Sie fit ins Frühjahr

Mit dem passenden Equipment starten Sie 2026 motivierter und strukturierter in Ihre Fitness- und Abnehmziele. Ob Bewegung, Ernährung oder Körperanalyse – kleine Tools können im Alltag einen großen Unterschied machen. Unser Tipp: Schon wenige Veränderungen reichen oft aus, um dauerhaft dranzubleiben.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.