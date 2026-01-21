Linzer Schlossmuseum zeigt heuer Gerhard Haderer und Dietmar Brehm

Stelzer und Weidinger verteidigen Ankäufe gegen Rechnungshof-Kritik.

Linz. Das Schlossmuseum Linz widmet heuer unter anderen Dietmar Brehm und Gerhard Haderer Ausstellungen, im Marmorschlössl Bad Ischl stellt Jakob Lena Knebl aus. Bei der Programmpressekonferenz der Landes-Kultur-GmbH traten Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) und der künstlerische Geschäftsführer Alfred Weidinger der Kritik des Landesrechnungshofs (LRH) u.a. an der Einkaufspolitik der Häuser entgegen.

"Dietmar Brehm. Punkt und Echo" gibt von 18. März bis 30. August Einblick in das Werk des vielseitigen bildenden Künstlers aus Linz. Von 22. April bis 27. September steht das Spätwerk von Sepp Auer im Fokus einer Schau und von 29. Mai bis Ende August sind die neuesten Werke von Gerhard Haderer zu sehen, der heuer seinen 75. Geburtstag feiert.

Tracht und Bauernkriege

Die Ausstellung "Die Oberösterreicherin. Dirndl. Kleid" (26. März bis 26. Oktober) macht sich auf die Suche nach einer neuen Landestracht. Ende Juni eröffnet die neue Dauerausstellung zur Archäologie, die bei freiem Eintritt Einblicke in die Geschichte Oberösterreichs von der Jungsteinzeit bis zu den Römern geben soll. Zudem wird die Schau "Bauernkrieg 1626 - Zwischen Geschichte und Fiktion" (9. Mai bis 7. Jänner 2027) als Teil der communale zu sehen sein.

Das Francisco Carolinum setzt den Schwerpunkt auf das Thema "200 Jahre Fotografie", u.a. mit einer Retrospektive von Annegret Soltau und einer Schau des österreichischen Fotografen Georg Petermichl. Im Herbst sind die Preisträger des Prix Ars Electronica dort zu sehen.

Weniger Besucher im Schlossmuseum, mehr in anderen Häusern

2025 zählte das Schlossmuseum 68.558 Besucherinnen und Besucher - deutlich weniger als 2024, damals waren es 81.219. Heuer wolle man aber wieder bei den rund 80.000 landen, so der kaufmännische Geschäftsführer Manfred Mandl. Das Francisco Carolinum, das OK und der Ursulinenhof zählten 2025 allerdings mehr Besucher als 2024. Mit diesen Zahlen sei man sehr zufrieden, so Mandl.

Die Ausstellungen im Marmorschlössl und im Kaiserpark Bad Ischl, wo im Vorjahr Erwin Wurm das Zugpferd war, zählten 2025 zusammen rund 50.400 Besucherinnen und Besucher. Dass es 2024 mit 59.868 mehr waren, führt man auf die Kulturhauptstadt und die zugkräftige Ausstellung von Ai Weiwei zurück. Heuer setzt man auf Jakob Lena Knebl. Zudem ist eine Installation von Ina Loitzl im Nordstall geplant, die sich mit Kaiserin Elisabeth und ihren Emanzipationsbestrebungen auseinandersetzen wird.

Stelzer und Weidinger verteidigen Ankäufe

Die Landeskultur GmbH (LKG), in der seit 2020 die Kultureinrichtungen des Landes zusammengefasst sind, hatte sich zuletzt mit harscher Kritik des Landesrechnungshofs (LRH) konfrontiert gesehen, etwa bei der Ankaufspolitik. Die Auswahl und Entscheidung über den Ankauf von Sammlungsobjekten erfolge oftmals im Alleingang der Geschäftsführung. Zudem übersteigen die Ausgaben für die Ankäufe seit 2021 den dafür vorgesehenen Betrag von 200.000 Euro deutlich. 2024 waren es 884.797 Euro.

Stelzer verteidigte die Vorgehensweise: "Das Budget der LKG wurde immer eingehalten. Innerhalb des Budgetrahmens wurde umgeschichtet, wie es in jedem Unternehmen der Fall ist." Dass es überhaupt ein definiertes Ankaufsbudget gebe, sei "ein großartiges Bekenntnis" des Landes, so Weidinger. Denn das bedeute, dass diese Summe tatsächlich für Ankäufe ausgegeben werden müsse. "Ja, wir kaufen auch Insekten oder Bälge von irgendwelchen Tieren", ebenso wie Uniformen oder ein Stammbuch aus der Bauernkriegszeit, schilderte er: "Wir sind der Wissensspeicher für die künftigen Generationen."

Geplant ist allerdings, dass man nun die Schenkungen und Ankäufe der vergangenen Jahre in eine Datenbank einpflegen will. Im ersten Quartal 2026 werde ein großer Komplex online (onlinecollections.ooekultur.at) gehen, kündigte Weidinger an.