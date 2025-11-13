Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ Pflege Aktuell
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Linzer Kunstsalon
© OÖ Landes-Kultur GmbH/

17 Galerien

Linzer Kunstsalon für drei Tage im Schlossmuseum

13.11.25, 10:23
Teilen

Der Eintritt beim Linzer Kunstsalon ist auch heuer wieder frei. 

Linz. Längst hat sich der Linzer Kunstsalon zu einem alljährlichen Treffpunkt für Sammler, Künstler und Kunstinteressierte aus ganz Oberösterreich und darüber hinaus etabliert. Dieses Jahr lädt die OÖ Landes-Kultur GmbH in neu adaptierten, großzügigen Räumlichkeiten im historischen Ambiente des Linzer Schlosses zum Kunstsalon ein. 17 zeitgenössische oberösterreichische Galerien und Kunstvereine und ein Gast stellen von Freitag ab 10 Uhr bis Sonntag um 18 Uhr ihr Programm vor und präsentieren ausgewählte künstlerische Positionen der Gegenwart.

Die Prager Fotoschule / TschicK Galerie ist mit Arbeiten von Ilona Koslovska, Uli Altmüller, Stefan Rozporka vertreten. Zu Gast sind erstmals beim Linzer Kunstsalon Studierende der Klasse für Plastische Konzeptionen und Keramik an der Linzer Kunstuniversität unter der Leitung von Frank Louis.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden