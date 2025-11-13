Linzer Kunstsalon für drei Tage im Schlossmuseum

Der Eintritt beim Linzer Kunstsalon ist auch heuer wieder frei.

Linz. Längst hat sich der Linzer Kunstsalon zu einem alljährlichen Treffpunkt für Sammler, Künstler und Kunstinteressierte aus ganz Oberösterreich und darüber hinaus etabliert. Dieses Jahr lädt die OÖ Landes-Kultur GmbH in neu adaptierten, großzügigen Räumlichkeiten im historischen Ambiente des Linzer Schlosses zum Kunstsalon ein. 17 zeitgenössische oberösterreichische Galerien und Kunstvereine und ein Gast stellen von Freitag ab 10 Uhr bis Sonntag um 18 Uhr ihr Programm vor und präsentieren ausgewählte künstlerische Positionen der Gegenwart.

Die Prager Fotoschule / TschicK Galerie ist mit Arbeiten von Ilona Koslovska, Uli Altmüller, Stefan Rozporka vertreten. Zu Gast sind erstmals beim Linzer Kunstsalon Studierende der Klasse für Plastische Konzeptionen und Keramik an der Linzer Kunstuniversität unter der Leitung von Frank Louis.