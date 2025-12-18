Umfrage-Hammer: Das Jahreszeugnis der Regierung

oe24 legt das erste Jahreszeugnis der Ampelregierung vor. Es fällt mehr als nur bescheiden aus: Alle sind umfragemäßig im Minus.

Am 3. März dieses Jahres trat die Ampelregierung mit Christian Stocker (ÖVP), Andreas Babler (SPÖ) und Beate Meinl-Reisinger (NEOS) an. Seitdem müht sich das "Kabinett Stocker I", wie es offiziell genannt wird, mit dem katastrophalen Erbe, das ihr die Vorgängerregierung hinterlassen hat: eine lahmende Wirtschaft, die höchste Teuerung der Euro-Zone sowie ein horrendes Budgetdefizit. Kein Wunder, dass inzwischen 55 % mit der Bundesregierung unzufrieden sind.

Doch die Lazarsfeld Gesellschaft hat für oe24 bei der Bevölkerung tiefer gegraben (1.000 Befragte vom 15. bis 16. 12. 2025) und für jedes einzelne Regierungsmitglied abgefragt, von wem die Bevölkerung einen positiven bzw. negativen Eindruck hat. Der Saldo aus beiden Werten bestimmt das aktuelle Polit-Barometer.

Alle Regierungsmitglieder im Minus

Eines gleich vorweg: Bei allen Regierungsmitgliedern überwiegt der negative Eindruck, Kanzler, Vize und 12 Ministerinnen und Minister - allesamt sind sie also im Minus. Doch wer schneidet am besten ab?

Und hier gibt es eine Überraschung: Nr. 1 ist diesmal ein Regierungsprofi: Verteidigungsministerin Klaudia Tanner - seit 2020 im Amt - hat 21 % positive und 29 % negative Eindrücke und führt das Ranking also mit -8 % an. Keine überzeugenden Werte, aber immer noch die besten. Unmittelbar dahinter ein SPÖ-Pulk: Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner (-10), sowie Peter Hanke (-11) und Markus Marterbauer, der ex aequo mit Familienministerin Claudia Plakolm auf -12 kommt. Hanke und Marterbauer waren beim letzten Barometer im November auf den Plätzen 1 und 2 gelegen, wenngleich schon damals mit negativen Werten.

Alle drei Regierungschefs auf der "Eselsbank"

Und die schlechtesten, quasi die "Regierungseselsbank"? Nun, es sind die drei Ampel-Chefs, die offensichtlich den gesamten Ärger der Bevölkerung abkriegen: Stocker als Bundeskanzler kommt auf -25 % und liegt damit in etwa im Bereich von Außenministerin Meinl-Reisinger, die -29 hat. Allerdings: Würde man nur die positiven Werte nehmen, läge Stocker mit +18 % auf Platz 3, Meinl auf Platz 4 - den beiden schlägt allerdings auch eine vergleichsweise hohe Ablehnung entgegen.

Babler deutlich schlechter als alle anderen

Anders liegt das im Fall von SPÖ-Chef Andreas Babler: Nur 10 % finden ihn gut, 50 % nicht - macht einen Rekord-Minus von -40, Babler ist damit deutlich schlechter als alle anderen.