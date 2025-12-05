Alles zu oe24VIP
Luka Mladenovic
© Gepa

200 m Brust

Mladenovic holte in Polen sein zweites Kurzbahn-EM-Bronze

05.12.25, 20:03
Der Salzburger Luka Mladenovic hat am Freitag in Lublin in Polen seine zweite Bronzemedaille bei den Schwimm-Europameisterschaften auf der Kurzbahn geholt. 

Der 21-Jährige verbesserte im Finale seinen am Vortag im Semifinale in 2:03,42 Min. aufgestellten österreichischen Rekord auf 2:02,48 und ließ damit fast eine halbe Sekunde Abstand auf Rang vier. Gold holte der Spanier Carles Coll Marti in 2:00,86 Min., Silber der niederländische Weltrekordhalter Caspar Corbeau in 2:01,27.

Die Bestleistung von US-Student Mladenovic über die lange Bruststrecke war bis Donnerstag bei 2:04,84 gestanden. Bei diesen Titelkämpfen hatte er bereits Bronze über 100 m Brust eingeheimst, zudem landete auch der Kärntner Heiko Gigler über 100 m Lagen auf Rang drei.

Noch eine Disziplin steht an

Mladenovic hat noch den Brustsprint vor sich, in dem er im Sommer das Langbahn-WM-Finale erreichte. Er hält nun inklusive aller internationalen Nachwuchsmedaillen bei neun Podestplätzen. Herausragend waren vor der Polen-Reise drei Junioren-WM-Medaillen 2022 sowie heuer im Frühsommer dreimal U23-EM-Gold.

Im weiteren Verlauf der Freitag-Finalsession tritt aus österreichischer Sicht noch Simon Bucher im Finale über 100 m Delfin sowie in Semifinali Bernhard Reitshammer über 200 m Lagen und Gigler über 100 m Kraul an.

