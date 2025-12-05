Alles zu oe24VIP
Heidi Klum
© getty

Wm-Auslosung

Botox, Gold und Glitzer-Alarm bei Heidi Klum!

05.12.25, 18:15
Heidi im absoluten Glitzer-Glamour-Look bei der größten Fußball-Veranstaltung der Welt, der Weltmeisterschaft! Aber wenn man genauer hinschaut, fallen einige Dinge an der Model-Mama besonders auf...  

Die deutsche Model-Mama sorgt heute ordentlich für Wirbel in ihrem engen, goldenen Glitzerkleid. 

Heidi Klum
© getty

Gemeinsam mit dem legendären Schauspieler Kevin Hart moderierte sie heute die WM-Auslosung.

Botox-Alarm um Heidi?

Wenn man das deutsche Model genauer mustert, fällt auf: das enge Kleid, der üppige sexy Ausschnitt und ihr makelloses Gesicht - aber womöglich ZU makellos? Viele fragen sich, ob die Deutsche womöglich mit etwas Botox nachhelfen hat lassen.

Auslosung zum Greifen nahe

Fakt ist, die Welt wartet gespannt auf die WM-Auslosung - auch für Heidi ist das, wie sie selbst in Interviews sagte, "eine große Ehre".

