Unsere WM-Gegner im Detail

Unsere WM-Gegner stehen fest. Argentinien, Algerien und Jordanien sind ab 11. Juni 2026 bei der XXL-Endrunde unsere Gegner.

Die Auslosung zog sich in die Länge und brachte dem ÖFB-Team ein Traum-Los nach 28 Jahren WM-Pause. Mit Titelverteidiger Argentinien rund um Superstar Lionel Messi gibt es einen Kracher. Dahinter folgen die Duelle gegen Algerien und Jordanien, die zumindest schlagbar sind.

Titelverteidiger Argentinien als Favorit

© Getty

Es ist das Los, das sich die meisten Österreicher gewünscht haben. Der Weltmeister 2022 wird mit Superstar Lionel Messi das große Highlight für Arnautovic & Co. Drei Mal konnte Argentinien bereits den Titel holen, der gesamte Marktwert liegt bei 539,5 Mio. €. Der wertvollste Spieler ist Alexis Mac Allister von Liverpool (100 Mio. €).

Saudi-Star Mahrez ist Algeriens Hoffnung

© Getty

Auf dem Papier ist Algerien ein gutes Los. Der dreifache WM-Teilnehmer hat einen Marktwert von nur 25,3 Millionen Euro. Superstar der Mannschaft ist Riyad Mahrez. Zwei Mal konnte die Nation aus Nordafrika den Africa Cup gewinnen, zuletzt vor sechs Jahren 2019.

WM-Debütant ist unser Auftakt-Gegner

© Getty

Als dritter Gegner wurde uns der asiatische Vertreter Jordanien zugelost, der erstmals bei einer FIFA-Weltmeisterschaft teilnehmen wird. Es ist auch unser Auftaktgegner. Auch gegen das ÖFB-Team gab es bislang kein einziges Duell. Der wertvollste Spieler ist Yazan Al-Naimat (1,5 Mio. €) vom Al-Arabi SC in Katar.