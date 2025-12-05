Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Alle WM-Infos
Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Gruppe F Gruppe G Gruppe H
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Alle WM-Infos:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fussball WM News
Messi WM 2022
© Getty

Vergleich

Unsere WM-Gegner im Detail

05.12.25, 20:00 | Aktualisiert: 05.12.25, 21:09
Teilen

Unsere WM-Gegner stehen fest. Argentinien, Algerien und Jordanien sind ab 11. Juni 2026 bei der XXL-Endrunde unsere Gegner.

Die Auslosung zog sich in die Länge und brachte dem ÖFB-Team ein Traum-Los nach 28 Jahren WM-Pause. Mit Titelverteidiger Argentinien rund um Superstar Lionel Messi gibt es einen Kracher. Dahinter folgen die Duelle gegen Algerien und Jordanien, die zumindest schlagbar sind. 

ORF-Eklat: Mählich mit heftiger Attacke auf Trump
Botox, Gold und Glitzer-Alarm bei Heidi Klum!
"Ich schalte weg": ORF blamiert sich bei WM-Auslosung

Die Auslosung im LIVE-TICKER zum Nachlesen

Titelverteidiger Argentinien als Favorit

Argentinein WM
© Getty

Es ist das Los, das sich die meisten Österreicher gewünscht haben. Der Weltmeister 2022 wird mit Superstar Lionel Messi das große Highlight für Arnautovic & Co. Drei Mal konnte Argentinien bereits den Titel holen, der gesamte Marktwert liegt bei 539,5 Mio. €. Der wertvollste Spieler ist Alexis Mac Allister von Liverpool (100 Mio. €).

Saudi-Star Mahrez ist Algeriens Hoffnung

Algerien Mahrez
© Getty

Auf dem Papier ist Algerien ein gutes Los. Der dreifache WM-Teilnehmer hat einen Marktwert von nur 25,3 Millionen Euro. Superstar der Mannschaft ist Riyad Mahrez. Zwei Mal konnte die Nation aus Nordafrika den Africa Cup gewinnen, zuletzt vor sechs Jahren 2019.

WM-Debütant ist unser Auftakt-Gegner

Jordanien
© Getty

Als dritter Gegner wurde uns der asiatische Vertreter Jordanien zugelost, der erstmals bei einer FIFA-Weltmeisterschaft teilnehmen wird. Es ist auch unser Auftaktgegner. Auch gegen das ÖFB-Team gab es bislang kein einziges Duell. Der wertvollste Spieler ist Yazan Al-Naimat (1,5 Mio. €) vom Al-Arabi SC in Katar.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden