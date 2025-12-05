Star-Auflauf bei WM-Auslosung in Washington

Bei der WM-Auslosung in Washington kam nahezu alles was Rang und Namen hat.

Bei einem Mega-Event in den USA darf die Star-Power nicht fehlen. Das war schon klar, als die Vereinigten Staaten von Amerika gemeinsam mit Mexiko und Kanada den Zuschlag für die Endrunde von 11. Juni bis 19. Juli 2026.

Schon bevor das erste Spiel angepfiffen wird, gab es ein Mega-Spektakel. Die Auslosung am Freitag im Kennedy Center ovn Washington wurde zum Mega-Event mit einem enormen Star-Auflauf. Angeführt von US-Präsident Donald Trump wurden Größen aus Sport, Show-Biz und Politik in der Hauptstadt Amerikas begrüßt.

Neben Show-Moderatorin Heidi Klum, Pop-Gigant Robbie Williams oder Star-Tenor Amdrea Bocelli kamen unter anderem auch der kanadische Premier Mark Carney und ehemalige Star-Kicker wie Roberto Carlos, Rio Ferdinand, Fabio Cannavaro oder Kaká.