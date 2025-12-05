XXL-Auslosung im Liveticker: Welches WM-Hammerlos trifft Österreich?

Curaçao? Deutschland? Oder gleich Titelverteidiger Argentinien? In Washington entscheidet sich heute, welches WM-Schicksal den ÖFB erwartet. Nach 28 Jahren Abstinenz kehrt Österreich auf die Weltbühne zurück – und alles ist möglich. Ab 18 Uhr geht’s los – Sport24 ist live dabei.
Zieht endlich die Lose! Ganz Fußball-Österreich hält es kaum mehr aus – die Anspannung steigt minütlich. Mit der Auslosung der erstmals zwölf Vorrundengruppen mit 48 Teams fällt im John F. Kennedy Center for the Performing Arts der offizielle Startschuss für die Endrunde 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Gleichzeitig wird damit Österreichs Weg durch das Turnier bestimmt. Und genau deshalb wollen wir endlich wissen: Auf wen trifft das ÖFB-Team bei seiner großen WM-Rückkehr?