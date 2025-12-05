XXL-Auslosung im Liveticker: Welches WM-Hammerlos trifft Österreich?

Welche Einschränkungen gibt's?

Der wichtigste Grundsatz: Nationen aus derselben Konföderation dürfen nicht in eine Gruppe gelost werden. Einzige Ausnahme ist Europa, das mit 16 der 48 Teilnehmer vertreten ist. Daher gilt: Pro Gruppe sind maximal zwei europäische Teams zulässig.

Zudem werden die beste beiden Teams der Weltrangliste -Spanien und Argentinien - so gelost, dass sie erst im Finale aufeinandertreffen können, vorausgesetzt sie gewinnen ihre Gruppe.