World Cup Draw
© Getty

Showdown Washington!

XXL-Auslosung im Liveticker: Welches WM-Hammerlos trifft Österreich?

05.12.25, 16:20 | Aktualisiert: 05.12.25, 17:23
Curaçao? Deutschland? Oder gleich Titelverteidiger Argentinien? In Washington entscheidet sich heute, welches WM-Schicksal den ÖFB erwartet. Nach 28 Jahren Abstinenz kehrt Österreich auf die Weltbühne zurück – und alles ist möglich. Ab 18 Uhr geht’s los – Sport24 ist live dabei. 

Zieht endlich die Lose! Ganz Fußball-Österreich hält es kaum mehr aus – die Anspannung steigt minütlich. Mit der Auslosung der erstmals zwölf Vorrundengruppen mit 48 Teams fällt im John F. Kennedy Center for the Performing Arts der offizielle Startschuss für die Endrunde 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Gleichzeitig wird damit Österreichs Weg durch das Turnier bestimmt. Und genau deshalb wollen wir endlich wissen: Auf wen trifft das ÖFB-Team bei seiner großen WM-Rückkehr? 

HIER ist der Liveticker zur WM-Auslosung:

 17:17

Welche Einschränkungen gibt's?

Der wichtigste Grundsatz: Nationen aus derselben Konföderation dürfen nicht in eine Gruppe gelost werden. Einzige Ausnahme ist Europa, das mit 16 der 48 Teilnehmer vertreten ist. Daher gilt: Pro Gruppe sind maximal zwei europäische Teams zulässig.

Zudem werden die beste beiden Teams der Weltrangliste -Spanien und Argentinien - so gelost, dass sie erst im Finale aufeinandertreffen können, vorausgesetzt sie gewinnen ihre Gruppe.

 17:16

Auf wen können wir treffen?

Dank der Platzierung in Topf zwei bleibt dem ÖFB-Team eine ganze Reihe unangenehmer Gegner erspart – Kroatien, Uruguay, die Schweiz, Marokko oder Kolumbien müssen es also nicht zwingend sein. In Topf eins warten dafür die ganz großen Kaliber: Spanien, Argentinien, Frankreich, England, Brasilien, Portugal, die Niederlande, Belgien und Deutschland. Österreich könnte aber auch eines der drei Gastgeberländer erwischen – sportlich vielleicht nicht die härteste, aber definitiv die charmanteste Option.

Und was wünschen sich die oe24-Leser? Eher die Wohlfühl-Gruppe. Aus Topf 1 am liebsten Kanada, aus Topf 3 Usbekistan und aus Topf 4 Kap Verde. Frankreich, Paraguay und Dänemark? Sagen wir so: Die Begeisterung hält sich in Grenzen.

 17:09

Die Lostöpfe im Überblick:

Topf 1: USA, Kanada, Mexiko, Spanien, Argentinien, Frankreich, England, Brasilien, Portugal, Niederlande, Belgien, Deutschland

Topf 2: Kroatien, Marokko, Kolumbien, Uruguay, Schweiz, Japan, Senegal, Iran, Südkorea, Ecuador, ÖSTERREICH, Australien

Topf 3: Norwegen, Panama, Ägypten, Algerien, Schottland, Paraguay, Tunesien, Elfenbeinküste, Usbekistan, Katar, Saudi-Arabien, Südafrika

Topf 4: Jordanien, Kap Verde, Ghana, Curacao, Haiti, Neuseeland, UEFA Play-off A, UEFA Play-off B, UEFA Play-off C, UEFA Play-off D, FIFA Play-off 1, FIFA Play-off 2

töpfe.png © X

 17:05

ÖFB-Spitze bereits seit Tagen vor Ort

Teamchef Ralf Rangnick lässt sich das Spektakel natürlich nicht entgehen. Bereits am Dienstag machten sich der 67-Jährige, Geschäftsführer Bernhard Neuhold und mehrere ÖFB-Mitarbeiter von Wien aus auf den Weg in die USA. ÖFB-Boss Josef Pröll folgte am Mittwoch. Zeit für eine kleine Sightseeing-Tour durch die US-Hauptstadt blieb ebenfalls – inklusive eines Treffens mit England-Coach Thomas Tuchel beim Pre-Event vor der Auslosung.

 16:48

Was passiert heute? Mehr Show als Ziehung – Washington spielt verrückt

Punkt 18 Uhr hebt sich im ehrwürdigen Kennedy Center der Vorhang für das große WM-Spektakel – und Langeweile? Keine Chance! Denn die FIFA zündet eine Show, die sich über Stunden ziehen wird. Heidi Klum moderiert, Donald Trump soll angeblich einen Friedenspreis kassieren, die Village People sorgen für Disco-Vibes – und irgendwo zwischen all dem Trubel wird auch noch die WM ausgelost. Genau so wild wird’s heute, wenn die FIFA ihre XXL-Show zur WM 2026 zündet

GettyImages-2250035020.jpg © Getty

 16:20

Herzlich Willkommen...

...kaum zu glauben, aber nach 28 Jahren ist Österreich wieder im WM-Lostopf – und heute wird’s ernst. Die Auslosung steht an, die Spannung steigt, und wir sind bereit. Also Popcorn bereithalten und Puls kontrollieren – der Sport24-Liveticker hält dich auf dem Laufenden.

