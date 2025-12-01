ÖFB-Team fiebert der WM-Auslosung entgegen

ÖFB-Fans im Fußballrausch: Erst die starke WM-Quali, dann der U17-Knaller mit dem Vizeweltmeistertitel. Statt in Topf drei landet Österreich sogar in Topf zwei. Und am Freitag (18 Uhr, ORF 1 & Sky) folgt der Höhepunkt: Die erste WM-Auslosung mit rot-weiß-roter Beteiligung seit 28 Jahren.

Damit beginnt die Woche der Wahrheit. In exakt 191 Tagen soll Österreich erneut im WM-Fieber kochen, doch bevor die XXL-Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada startet, fällt im „John F. Kennedy Center for the Performing Arts“ in Washington D.C. die Entscheidung über Gegner, Spielorte und Österreichs Turnierweg.

Rangnick & Trump vor Ort

Teamchef Ralf Rangnick lässt sich dieses Spektakel natürlich nicht entgehen. Gemeinsam mit der gesamten ÖFB-Spitze fliegt er über den Atlantik – und das aus gutem Grund. Denn schon einen Tag nach der Auslosung werden Spielplan und Stadien fixiert, und dann startet die heiße Phase der Quartier-Planung. Und der 64-Jährige überlässt auf dem Weg zur WM garantiert nichts dem Zufall. Auch US-Präsident Donald Trump wird sich das Event nicht entgehen lassen. Ob er als Glücksfee auftritt? Noch offen – aber typisch Amerika: Alles ist möglich.

Fest steht dagegen: Österreich in Topf zwei ist ein gewaltiger Befreiungsschlag! Die Horrorlose Kroatien, Marokko oder Uruguay bleiben Alaba & Co. damit erspart. Ein Duell mit den Giganten Argentinien, Brasilien oder Portugal sowie den Gastgebern USA, Kanada oder Mexiko kann dennoch kommen. Die Spannung steigt, die Träume auch: Messi? Ronaldo? Warum nicht! ÖFB-Rekordknipser Marko Arnautović brachte den rot-weiß-roten Mut bereits auf den Punkt: „Ich habe vor niemandem Angst.“