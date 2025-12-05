TV-Beben: Bundesliga wechselt ab nächster Saison Partner

Kurz bevor am Freitag in Washington die WM ausgelost wird, bei der Österreich erstmals nach 28 Jahren wieder dabei ist, zieht die heimische Bundesliga mit einer überraschenden Meldung die Aufmerksamkeit auf sich.

Der TV-Krach um die Bundesliga-Rechte geht scheinbar doch in die nächste Runde. Während man im September noch bekannt gab, dass man mit Sky bis 2030 verlängert, verkündete man nun, dass die 195 Spiele nächste Saison mit einer anderen Firma produziert werden.

„Die Österreichische Fußball-Bundesliga und das Produktionsunternehmen UPPERCUT schließen eine strategische Partnerschaft“, heißt es in der Aussendung der Bundesliga. Es dürfte der nächste Schritt in Richtung der von den Bundesliga-Bossen gewünschten Eigenvermarktung sein. Nun hat man allerdings vier Jahre Zeit, dieses Projekt voranzutreiben. Zusätzlich ist die Bundesliga mit einem Sitz im Aufsichtsrat vertreten und verfügt über ein einseitiges Optionsrecht, sich mit bis zu 26 % an der Produktionsgesellschaft zu beteiligen.

Die Agentur Uppercut hat bislang schon mit Sky die Spiele produziert, der Sitz der Firma ist in Wien und Klagenfurt. In der Bundeshauptstadt soll in Bälde ein 2.000 m2 großes "Broadcast-Center" im Herzen der Stadt entstehen. Uppercut überträgt unter anderem auch Reitsport-Events.

Bundesliga freut sich über Deal

„Der arbeitsreiche Prozess der letzten zwei Jahre ist weit über die klassische Vergabe einer Auftragsproduktion hinausgegangen. Einerseits haben wir die Basissignalproduktion durch einen bewährten Partner sichergestellt, der auch mit der Inszenierung von Bundesliga-Spielen bestens vertraut ist. Andererseits haben wir durch die Partnerschaft mit dem Sitz im Aufsichtsrat sowie dem Optionsrecht die Möglichkeit, strategisch besser auf den stattfindenden Wandel der Medienmärkte reagieren zu können“, freut sich Bundesliga-Boss Christian Ebenbauer über den Deal.

Seitens von Sky, die auf jeden Fall noch vier Jahre lang die Spiele zeigen dürfen, meint man: „Wir sind stolz darauf, in den vergangenen acht Jahren als Host Broadcaster der Admiral Bundesliga tätig gewesen zu sein. In dieser Zeit haben wir mit hoher Produktionsqualität neue Standards gesetzt und den österreichischen Fußball bestmöglich präsentiert. Bis zum Ende der laufenden Saison 2025/26 bleibt Sky Host Broadcaster und produziert das Live-Signal aller Spiele in gewohnt hoher Qualität. Ab der Saison 2026/27 werden wir diese Rolle nicht mehr übernehmen und die Verantwortung für die Produktion und Präsentation der Admiral Bundesliga liegt beim neuen Produktionspartner der Bundesliga. Wir sind überzeugt, dass die Liga und ihr neuer Partner alles daransetzen werden, den österreichischen Fußball weiterhin in bestmöglicher Qualität zu produzieren.“

Dennoch hält der Bezahlsender, der schon die Bundesliga-Rechte inne hatte, als er noch Premiere hieß, dass sich für die eigenen Kunden auch langfristig nichts ändern wird und Sky die TV-Heimat für österreichische Fußballfans bleiben wird.