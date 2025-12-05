Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Bundesliga
Alle Fußball-Ligen Tabelle Spielplan Bundesliga-News
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Bundesliga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Bundesliga-News
TV Bundesliga Ebenbauer
© GEPA

Offizielle Meldung

TV-Beben: Bundesliga wechselt ab nächster Saison Partner

05.12.25, 15:19
Teilen

Kurz bevor am Freitag in Washington die WM ausgelost wird, bei der Österreich erstmals nach 28 Jahren wieder dabei ist, zieht die heimische Bundesliga mit einer überraschenden Meldung die Aufmerksamkeit auf sich. 

Der TV-Krach um die Bundesliga-Rechte geht scheinbar doch in die nächste Runde. Während man im September noch bekannt gab, dass man mit Sky bis 2030 verlängert, verkündete man nun, dass die 195 Spiele nächste Saison mit einer anderen Firma produziert werden.

„Die Österreichische Fußball-Bundesliga und das Produktionsunternehmen UPPERCUT schließen eine strategische Partnerschaft“, heißt es in der Aussendung der Bundesliga. Es dürfte der nächste Schritt in Richtung der von den Bundesliga-Bossen gewünschten Eigenvermarktung sein. Nun hat man allerdings vier Jahre Zeit, dieses Projekt voranzutreiben. Zusätzlich ist die Bundesliga mit einem Sitz im Aufsichtsrat vertreten und verfügt über ein einseitiges Optionsrecht, sich mit bis zu 26 % an der Produktionsgesellschaft zu beteiligen.

Die Agentur Uppercut hat bislang schon mit Sky die Spiele produziert, der Sitz der Firma ist in Wien und Klagenfurt. In der Bundeshauptstadt soll in Bälde ein 2.000 m2 großes "Broadcast-Center" im Herzen der Stadt entstehen. Uppercut überträgt unter anderem auch Reitsport-Events. 

Bundesliga freut sich über Deal

„Der arbeitsreiche Prozess der letzten zwei Jahre ist weit über die klassische Vergabe einer Auftragsproduktion hinausgegangen. Einerseits haben wir die Basissignalproduktion durch einen bewährten Partner sichergestellt, der auch mit der Inszenierung von Bundesliga-Spielen bestens vertraut ist. Andererseits haben wir durch die Partnerschaft mit dem Sitz im Aufsichtsrat sowie dem Optionsrecht die Möglichkeit, strategisch besser auf den stattfindenden Wandel der Medienmärkte reagieren zu können“, freut sich Bundesliga-Boss Christian Ebenbauer über den Deal.

TV-Beben: Bundesliga wechselt ab nächster Saison Partner
© GEPA

Seitens von Sky, die auf jeden Fall noch vier Jahre lang die Spiele zeigen dürfen, meint man: „Wir sind stolz darauf, in den vergangenen acht Jahren als Host Broadcaster der Admiral Bundesliga tätig gewesen zu sein. In dieser Zeit haben wir mit hoher Produktionsqualität neue Standards gesetzt und den österreichischen Fußball bestmöglich präsentiert. Bis zum Ende der laufenden Saison 2025/26 bleibt Sky Host Broadcaster und produziert das Live-Signal aller Spiele in gewohnt hoher Qualität. Ab der Saison 2026/27 werden wir diese Rolle nicht mehr übernehmen und die Verantwortung für die Produktion und Präsentation der Admiral Bundesliga liegt beim neuen Produktionspartner der Bundesliga. Wir sind überzeugt, dass die Liga und ihr neuer Partner alles daransetzen werden, den österreichischen Fußball weiterhin in bestmöglicher Qualität zu produzieren.“

Dennoch hält der Bezahlsender, der schon die Bundesliga-Rechte inne hatte, als er noch Premiere hieß, dass sich für die eigenen Kunden auch langfristig nichts ändern wird und Sky die TV-Heimat für österreichische Fußballfans bleiben wird.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden