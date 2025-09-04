Alles zu oe24VIP
AUFATMEN

TV-Deal fix: Bundesliga bleibt bei Sky

04.09.25, 10:34
Aufatmen bei den heimischen Fußball-Fans: Die Bundesliga-Spiele 2026/27 werden weiterhin in der gewohnten TV-Qualität auf Sky laufen.

Die Spiele der österreichischen Fußball-Bundesliga werden auch nach dieser Saison auf Sky zu sehen sein. Wie die Liga und der Pay-TV-Sender am Donnerstag mitteilten, einigte man sich auf eine Zusammenarbeit bis einschließlich der Saison 2029/30. Die erste Saison ist die kommende Spielzeit 2026/27.

Denn der aktuelle Vertrag zwischen der Bundesliga und Sky läuft nach dieser Saison aus. Die Liga hatte Anfang Juni angekündigt, eine Selbstvermarktung anzustreben, also eine eigene Plattform für die Übertragung der Partien aufzubauen. Diese Variante ist nun vom Tisch. Erste Rechte für die Periode ab dem Spieljahr 2026/27 wurden bereits Ende Juni vergeben, dabei sicherte sich unter anderem der ORF bis inklusive der Saison 2030/31 jeweils vier Livespiele

