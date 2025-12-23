Trainersuche: SK Sturm nimmt Auslands-Österreicher ins Visier

Am Montag gab Sturm Graz offiziell das Ende von Jürgen Säumel als Trainer bekannt, die Suche rund um seinen Ersatz läuft schon länger auf Hochtouren. Nun taucht ein neuer Name auf, nämlich ein Trainer, der erst im Sommer aus der Bundesliga ins Ausland gewechselt ist.

Bislang war Maximilian Senft von der SV Ried der am häufigsten genannte Kandidat, immerhin hat der Sportchef der Wikinger den Kontakt offiziell bestätigt. Für den 36-Jährigen wäre aber eine Ablöse fällig.

Selbiges gilt aber, zumindest noch, für eine andere Wunschlösung. Denn Gerald Scheiblehner hat bei den Grasshoppers Zürich noch Vertrag bis 2027. Er ist laut "Sky" erneut bei Sturm im Gespräch, wie schon nach dem Abgang von Christian Ilzer.

Erfolgreich bei BW Linz

GZ ist in der Schweiz aber am vorletzten Platz und hat keine Chance mehr auf die Meisterschaftsrunde. Inwiefern sie also an Scheiblehner festhalten werden und wollen, ist nicht abzusehen. Es sind aber auch weniger die Leistungen in der Schweiz als jene bei Blau-Weiß Linz davor, die in Graz Anklang finden werden.

Die Stahlstädter führte der 48-Jährige einst in die Bundesliga und dort umgehend in die Meistergruppe. Ein Engagement könnte eben auch davon abhängen, wie viel Ablöse die Grasshoppers für den Österreicher verlangen.