Altach klopft mit 1:0 gegen BW Linz an Meistergruppe an

Altach darf weiter auf die Meisterrunde hoffen. Die Vorarlberger setzten sich gegen Tabellenschlusslicht Blau-Weiß Linz mit 1:0 durch.

Der SCR Altach darf weiterhin auf einen Platz in der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga hoffen. Die Vorarlberger feierten am Sonntag durch ein Tor des in der 75. Minute ausgeschlossenen Mohamed Ouedraogo (28.) einen 1:0-Heimsieg über Blau-Weiß Linz und liegen damit als Neunter nur zwei Punkte hinter Rang sechs. Außerdem vergrößerte Altach den Vorsprung auf das Schlusslicht aus Oberösterreich auf 13 Zähler. Blau-Weiß wiederum fehlen schon fünf Punkte auf den Vorletzten GAK.

Für die Altacher war es der zweite Sieg im zweiten Spiel unter Coach Ognjen Zaric. In der Vorwoche hatte man im ÖFB-Cup-Viertelfinale Meister Sturm Graz mit 2:1 ausgeschaltet. Der neue Blau-Weiß-Trainer Michael Köllner hingegen verlor auch seine zweite Partie, beim Debüt des Deutschen hatte es im Cup ein 2:3 beim LASK gesetzt.

Die Partie begann mit leichten Vorteilen für die Hausherren. Altach-Profi Vesel Demaku gab in der siebenten Minute den ersten Warnschuss ab, der Ball flog über die Latte. Das entscheidende Tor entsprang einer einstudierten Standardsituation: Patrick Greil rollte einen Corner in den Strafraum, der zum kurzen Fünfereck gesprintete Demaku legte in den Rückraum ab, wo Ouedraogo wartete und wuchtig zum 1:0 einschoss.

Altach ließ Chance auf 2:0 aus

Nur fünf Minuten später ließen die Altacher die Topchance auf einen Zwei-Tore-Vorsprung aus. Im Zuge eines Konters lief Srdan Hristic nach Vorlage von Ousmane Diawara allein auf Nico Mantl zu, scheiterte aber am Blau-Weiß-Schlussmann.

Nach dem Seitenwechsel begannen die Gäste engagiert, konnten sich aber keine zwingende Einschussmöglichkeit erarbeiten. Dafür blieb Altach gefährlich - Demaku jagte den Ball von innerhalb des Sechzehners an die Latte (69.). Die Partie schien auf einen problemlosen Sieg der Vorarlberger hinauszulaufen, doch dann schwächten sich die Rheindörfler selbst. Der bereits in der ersten Hälfte verwarnte Ouedraogo blockte Mantl beim Ausschuss und sah dafür von Schiedsrichter Florian Jäger Gelb-Rot.

Daraufhin zogen sich die Gastgeber weit zurück, gerieten allerdings nur selten ernsthaft in Bedrängnis. Am brenzligsten wurde es bei einem Schuss von Mamadou Fofana (81.) und einem Seitfallzieher des eingewechselten Ronivaldo (86.). Bei beiden Versuchen war Altach-Keeper Dejan Stojanovic auf dem Posten. In der 91. Minute verfehlte auch noch Paul Mensah aus guter Position das Ziel. Mehr dazu in Kürze...