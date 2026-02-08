Alex Payers Liebes-Hymne an seine Silber-Sabine

Was für ein Gänsehaut-Tag in Livigno! Österreich jubelt über die ersten Medaillen – und eine Liebesgeschichte schreibt Olympia gleich mit.

Snowboarderin Sabine Payer besiegt endlich ihren „Olympiafluch“ und krönt ihre Karriere mit Silber im Parallel-Riesentorlauf. Erst im Finale musste sie sich Zuzana Maderova (CZE) geschlagen geben – doch diesmal überwog die Freude. Endlich eine Medaille. Endlich ein positives Olympia-Kapitel.

Payer: »Sie hat es sich so verdient«

Für Ehemann Alexander Payer war hingegen schon nach den zwei Zeitläufen Endstation. Platz 17. Doch traurig? Kein bisschen! Die Emotionen galten ganz seiner Herzensdame. „Sie holt heute die Medaille. Was mit mir ist, ist komplett Wurst. Sie hat es sich so verdient“, sagte der 36-Jährige sichtlich bewegt. Und erinnerte an die bitteren Olympia-Momente der Vergangenheit: 2018 musste Sabine mit gebrochenem Bein zuschauen, 2022 saß sie mit positivem Corona-Test isoliert im Hotelzimmer fest. Jetzt endlich durfte sie starten – und wie!

„Für mich ist wichtig, dass ich Olympia endlich mit etwas Positivem verbinden kann. Ich habe genug Negatives erlebt“, erklärte die 33-Jährige nach dem Rennen. Auch Alex schwärmte weiter: „So viel harte Arbeit steckt dahinter. Die ganze Familie ist da, ihr Kondi-Trainer – alle unterstützen sie auf ihrer letzten olympischen Reise. Es ist episch!“

»Ich fürchte die Kneipe ist schon leer«

Sogar einen finalen Tipp gab es vom Ehemann: „Ich hab ihr gesagt, sie muss auf die ersten sechs Tore ihr Leben riskieren.“ Sabine setzte es perfekt um – Silber war fix. Und die Party? „Die hat meine Schwiegermutter schon gestartet. Ich fürchte, die Kneipe ist schon leer“, grinste Alex.

Seit vielen Jahren stehen die beiden gemeinsam am Board, seit neun sind sie ein Paar, seit 2024 verheiratet. Was ihnen bisher fehlte, war das gemeinsame Olympia-Glück. Jetzt haben sie es – und dazu noch eine Medaille.