2:3–Drama in Birmingham: Bullen verspielen 2:0-Führung & Playoff!

RB Salzburg hat sich mit einer bitteren 3:2-Niederlage bei Aston Villa von der Europa League verabschiedet. Die Bullen führten noch 2:0, doch Villa drehte das Spiel. Sturm Graz gewann unterdessen 1:0 gegen Brann Bergen.

Mit nur einem Prozent Hoffnung reiste RB Salzburg zum Europa-League-Showdown nach Birmingham - und erlitt eine bittere 3:2-Niederlage bei Aston Villa. Die Bullen führten sogar 2:0, hatten das Play-off zwischenzeitlich vor Augen, doch am Ende reichte es nicht. Weil auch die erhoffte Schützenhilfe ausblieb, blieb trotz großem Kampf nur Rang 31 – zwei Plätze hinter dem rettenden 24. Platz. Salzburg verabschiedet sich damit von der internationalen Bühne.

Villas Comeback beendet Salzburgs Traum

Gerade einmal 30 Sekunden waren gespielt – und das Spiel stand bereits in Flammen. Watkins zog wuchtig ab, Salzburgs Keeper Schlager ließ nur abprallen, dann parierte er Elliots Nachschuss spektakulär. In der 33. Minute führte Salzburg durch ein Eigentor von Lindelöf nach Vorarbeit von Baidoo und Konaté. Doch dann kippte die Partie: Rogers traf zum 1:2-Anschluss, Mings köpfte in der 76. Minute zum 2:2, und Jimoh-Aloba vollendete in der 87. Minute zum 3:2.

Sturm gewinnt Abschlussspiel

Während Salzburg ausschied, gewann Sturm Graz sein letztes Europa-League-Spiel gegen Brann Bergen mit 1:0. Otar Kiteishvili erzielte in der 85. Minute den Siegtreffer für die Grazer. Damit beendet Sturm die Gruppenphase mit einem Heimsieg auf Rang 26, war aber bereits vor dem Spiel ausgeschieden. Die Steirer hatten keine Chance mehr auf die Top 24.