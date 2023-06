5 Szenarien: Wie es zum U-Boot-Unglück kommen konnte

Ein Unfall, Feuer, Strömungen, Tiefsee-Lebewesen oder ist gar jemand im U-Boot durchgedreht und hat alle anderen in Gefahr gebracht? Verschiedene Szenarien, warum es zum U-Boot-Unglück kommen konnte:

Mehr als drei Tage nach dem Verschwinden des "Titanic"-Tauchboots im Atlantik schwindet die Hoffnung auf ein Überleben der fünf Vermissten. Ihnen geht langsam der Sauerstoff aus: Laut Küstenwache reicht die Luft zum Überleben nur noch bis 13:08 Uhr. Noch ist ungewiss, warum der Kontakt zum U-Boot am Sonntagvormittag abriss. Experten skizzieren jedoch folgende fünf Szenarien:

Crash

Ein Zusammenstoß der "Titan" mit dem Wrack der Titanic könnte verheerende Folgen haben: Wenn es auch nur den kleinsten Riss gibt, reicht der Druck in 3.800 Meter aus, um die Kapsel zu zerquetschen.

Tiefsee-Lebewesen

Vor Neufundland, wo das U-Boot verschwand, leben in den Tiefen des Ozeans Riesen-Kalamare, die bis zu 18 Meter lang sein können. Diese Riesenkreaturen könnten das ganze U-Boot umschlingen. Ein Tiefseetier könnte sich aber auch an einem der offen an der Außenseite des U-Boots befindlichen Kabel und Schläuche verfangen haben, diese zerstört und das U-Boot so manövrierunfähig gemacht oder zum Sinken gebracht haben.

Feuer

Der Akku des U-Bootes könnte Feuer gefangen haben. In diesem Fall hätten die Flammen den Sauerstoff sofort verbraucht und der Rauch die Insassen erstickt.

Strömung

Das U-Boot könnte in eine gefährliche Tiefseeströmung geraten sein, gegen die es mit dem Elektro-Antrieb nicht ankommt und dadurch abgetrieben worden sein. In einer Tiefe von 3.800 Metern ist es tiefschwarz, die Besatzung wäre ohne Kontakt zum Mutterschiff orientierungslos. Diese These erklärt jedoch nicht, wie der Kontakt abbrechen konnte.

Jemand dreht durch

Die fünf Passagiere befinden sich auf engstem Raum in kompletter Finsternis – eine extreme Belastung der Psyche. Dreht jemand durch, könnte er die gesamte Besatzung in Gefahr bringen. Auch das erklärt jedoch nicht, warum der Kontakt abgebrochen ist.