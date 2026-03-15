United sichert Platz 3 ab, Liverpool nur 1:1

Manchester United hat im Kampf um Platz drei in Englands Fußball-Premier-League am Sonntag einen wichtigen 3:1-Heimerfolg über Aston Villa gefeiert.

Casemiro (53.), Matheus Cunha (71.) und Ex-Salzburger Benjamin Sesko (81.) sorgten für einen klaren Sieg, mit dem United den Abstand auf die viertplatzierten Villains auf drei Punkte erhöhte. Liverpool konnte diese Vorlage nicht nützen. Der Meister spielte gegen Tottenham nur 1:1 und ist zwei Punkte hinter Villa Fünfter.

Ex-Salzburger Dominik Szoboszlai erzielte in Liverpool per Freistoß die Führung für die dominierenden Hausherren, die dann aber nicht nachlegen konnten. Tottenham mit Kevin Danso steigerte sich und machte dank Richarlison in der 90. Minute den späten Ausgleich. Es könnte noch ein wichtiger Punkt für die Gäste sein, die nur einen Zähler vor den Abstiegsplätzen liegen.

Crystal Palace von Trainer Oliver Glasner blieb indes mit einem Heim-0:0 gegen Leeds in der unteren Tabellenhälfte hängen.