Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Fed US-Notenbank Federal Reserve
© Reuters

Fed-Protokolle

Währungshüter uneins mit Blick auf weiteren Zinskurs

08.10.25, 23:30
Teilen

In der US-Notenbank Federal Reserve gehen die Vorstellungen über den Zinskurs weit auseinander. 

Dies geht aus den Protokollen der September-Sitzung hervor, die am Mittwoch veröffentlicht wurden. Dabei hatte die Zentralbank den Leitzins um einen Viertelprozentpunkt gesenkt: auf die neue Spanne von 4,00 bis 4,25 Prozent.

"Einige Teilnehmer erklärten, dass es sinnvoll sei, den Leitzins bei dieser Sitzung unverändert zu lassen, oder dass sie eine solche Entscheidung hätten unterstützen können", heißt es in den Mitschriften der Sitzung. Auf der anderen Seite des Spektrums wurde die Forderung nach einer XL-Senkung um einen halben Prozentpunkt laut.

Trump-Vertrauter fordert "XL-Senkung"

Dafür plädierte der neue Fed-Direktor Stephen Miran - ein enger Vertrauter von US-Präsident Donald Trump, der seit langem kräftige Zinssenkungen von den unabhängigen Währungshütern fordert. Auch beim Zinsausblick waren sich die Währungshüter uneins.

Das Ergebnis war, dass zwar die meisten der Ansicht waren, dass eine weitere Lockerung der Geldpolitik im weiteren Jahresverlauf wahrscheinlich angebracht sei. Der Zeitpunkt und das Tempo weiterer Schritte waren jedoch umstritten. Während die mittlere Prognose von zwei weiteren Senkungen um jeweils einen Viertelprozentpunkt bis Ende 2025 ausgeht, halten sieben Währungshüter weitere Zinssenkungen für nicht nötig.

Am Markt sorgte die Veröffentlichung der Fed-Protokolle für nahezu keine Reaktion. Die wichtigsten Indizes an der Wall Street, der Dollar-Index und das Gold verharrten bei ihren Gewinnen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen blieb mit 4,1365 Prozent mehr oder weniger stabil.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden