Vermisstes Mädchen nach 42 Jahren lebend gefunden

Vor 42 Jahren wurde Michelle als Kleinkind von ihrer eigenen Mutter entführt. Jetzt fanden Ermittler die heute 46-Jährige – sie wusste nicht, dass sie jemals als vermisst gegolten hatte.

USA. Am 2. April 1983 entführte Debra Newton ihre damals 3-jährige Tochter Michelle aus Louisville im US-Bundesstaat Kentucky. Sie nahm das Mädchen, verabschiedete sich von ihrem Ehemann Joseph Newton und fuhr angeblich zu ihrer neuen Arbeitsstelle. Das war das letzte Mal, dass Joseph die beiden sah.

Der Vater suchte jahrelang nach seiner Tochter, doch trotz einer intensiven Fahndung, bei der Debra zeitweise zu den meistgesuchten Personen des FBI zählte, blieb der Fall ungelöst und wurde im Jahr 2000 geschlossen. Das "National Center for Missing and Exploited Children" (auf Deutsch: "Nationales Zentrum für vermisste und ausgebeutete Kinder") setzte die Suche jedoch fort und ließ das Kinderfoto Michelles am Computer altern.

Auch das "National Center for Missing and Exploited Children" suchte nach der vermissten Michelle mithilfe eines Kinderfotos des Mädchens (li.) und einem am Computer künstlich gealterten Bild (re.). © National Center for Missing & Exploited Children

Ein Hinweis aus Florida führte schließlich zum Durchbruch: Zeugen erkannten Debra Newton. Ermittler überprüften die Angaben. Schließlich bestätigte ein DNA-Abgleich ihre Identität. Die DNA passte zum genetischen Fingerabdruck ihrer Schwester. Debra wurde festgenommen. Tochter Michelle, die davon erfuhr und meldete sich bei der Polizei.

Joseph: "Sie war immer in unserem Herzen"

Nach 42 Jahren konnte Joseph Newton seine Tochter wieder in die Arme schließen. "Sie war immer in unserem Herzen. Ich kann diesen Moment nicht beschreiben, als ich meine Tochter wieder in die Arme schließen konnte", sagt Michelles Vater gegenüber dem Nachrichtensender "WLKY".

Michelle Newton (46) und ihr Vater Joseph. © Jefferson County Sheriff's Office

Michelle hatte unter anderer Identität gelebt und nichts von ihrer Entführung gewusst. Die Mutter wurde festgenommen und soll wegen Kindesentziehung angeklagt werden.

Die 67-jährige Debra Newton (67) nach ihrer Verhaftung. © Marion County Sheriff's Office

Michelle sagt gegenüber "SpectrumNews": "Zu Verteidigung der beiden muss ich sagen, dass mein Vater niemals gewalttätig war … Meine Mutter war niemals drogenabhängig oder eine schreckliche Person. Sie hat getan, was sie für richtig hielt."