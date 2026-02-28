Alles zu oe24VIP
Ayatollah Ali Khamenei
Mullah

30 Bomben schlugen in Residenz von Khamenei ein

28.02.26, 20:30
Viele Anzeichen, dass Khamenei "nicht mehr ist" - Bericht: 30 Bomben auf Residenz abgeworfen 

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat erklärt, es gebe viele Hinweise, dass Irans geistliches Oberhaupt Ayatollah Ali Khamenei "nicht mehr ist".

Dutzende Bomben auf den Wohnsitz 

Man habe Khameneis Anwesen zerstört, sagt Netanyahu zudem am Samstag. Israel hat bei seinem von den USA unterstützen Angriffen auf den Iran nach Medieninformationen Dutzende Bomben auf den Wohnsitz von Khamenei abgeworfen.

Angriffe Israels und der USA  

"30 Bomben wurden auf den Komplex abgeworfen. Ali Khamenei war unter der Erde, aber wahrscheinlich nicht in seinem eigenen Bunker", sagte der bekannte Journalist Amit Segal, der Netanyahu nahestehen soll, am Samstagabend dem israelischen Sender Channel 12. Quellen nannte Segal für seine Angaben nicht. Am Nachmittag hatte der iranische Außenminister Abbas Araqchi versichert, alle hochrangigen Vertreter des Iran hätten die Angriffe Israels und der USA überlebt.

