Neue Show: Gigi D‘Agostino macht Österreich jetzt rundum glücklich

Weltpremiere in Graz. Star-DJ Gigi D‘Agostino zündete am Donnerstag erstmals sein Hit-Feuerwerk als 360-Grad-Show und ließ damit 3.700 Fans ausflippen. oe24 war backstage dabei.

© Thomas Zeidler-Künz

Ein 360-Grad-DJ-Raumschiff, opulente Video-Show und unzählige Rauchfontänen.

© Thomas Zeidler-Künz

Dazu alle Mittanz-Hits von „The Riddle“ bis „L’amour toujours“ und die Klassiker der Musikgeschichte, wie „Eine kleine Nachtmusik“ von Mozart oder den Ricchi e Poveri-Kracher „Sarà perché ti amo“. Mehr Party geht nicht!

© Semtainment

DJ-Legende Gigi D‘Agostino ließ am Donnerstag mit der Weltpremiere seiner bahnbrechenden „360-Grad-Clubshow“ die Grazer Stadthalle beben. 3.700 Fans feierten das zweistündige Hit-Feuerwerk, bei dem die Bühne, eine rotierende, raumschiffartige DJ-Kanzel mit drei pyramidenförmig angelegten Video-Ebenen als Dach, erstmals inmitten des tanzfreudigen Publikums aufgebaut war.

Auf Initiative seines Kärntner Veranstaltungs-Buddys Thomas Semmler von Semtainment lieferte „Il Capitano“ dabei ein brandneues multisensorisches Showkonzept, das zu 8 Millionen-fach verkauften Party-Hymnen wie „Bla Bla Bla“, „Super“ oder „The Riddle“ Sound, Licht, Raum und Emotion zu einer Einheit verschmelzen ließ. Mit Nebel-Overkill, opulenter Video-Show und einer großen Mission: „Meine Botschaft ist die Liebe!“ Mit ein Grund, warum sich der zuletzt leider oft für falsche Parolen missbrauchte Mega-Hit „L’amour toujours“ gleich mehrmals gezündet wurde.

© Thomas Zeidler-Künz

© Thomas Zeidler-Künz

Parforceritt quer durch die Musikgeschichte

Dazu gab’s beim Rave-lastigen Set einen wahnwitzigen Parforceritt quer durch die Musikgeschichte. Von „Eine kleine Nachtmusik“ über „Put Your Hands Up In The Air“ oder „Sarà perché ti amo“ bis „Allee Allee“.

© Thomas Zeidler-Künz

© zeidler

© zeidler

Eine bombastische Clubshow, die direkt auf das Tanzbein zielte und dabei auf ablenkende Gimmicks wie Wasserbälle oder Leuchtstäbe verzichtete. Die musikalische Party stand im Vordergrund. Und da gab es viel zu hören, aber etwas gar wenig zu sehen. Gigi, wie immer mit Kapitänsmütze adjustiert, rotierte nämlich durchwegs im Halbdunkel durch Graz.

Am 21. Mai holt oe24 Gigi nach Wien

Am Freitag (27. Februar) und Samstag (28. 2.) folgen in Graz die Zugaben. Am 21. Mai holt oe24 Gigi mit seinem 360-Grad-Spektakel dann auch in die Wiener MarxHalle. Mit oe24 sind Sie beim Hitfeuerwerk zum Bestpreis dabei. Auf ticket24.at erhalten Sie die begehrten Karten für die 360-Grad-Rundum-Party-Show von Gigi D‘Agostino am 21. Mai in der Wiener MarxHalle jetzt nämlich sogar um 20 Euro ermäßigt.

© Thomas Zeidler-Künz

© Thomas Zeidler-Künz

© Thomas Zeidler-Künz

Mit der neuen Show setzt sich Gigi, der seit 2024 ja schon über 60.000 Fans in Österreich begeisterte, nun endgültig die Disco-Krone auf. Dass er damit just in Graz seine Weltpremiere feierte und heuer auch noch Konzerte in Wien (21. Mai), Innsbruck (3. Juni) und Linz (5. Juni) draufsetzt, unterstreicht sein rot-weiß-rotes Herz.