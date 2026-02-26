Aus und vorbei: Ehe von Pink nach 20 Jahren am Ende

Schock für die Fan-Community: Pop-Diva Pink und ihr Ehemann Carey Hart haben sich laut US-Medienberichten getrennt. Nach 20 Jahren Ehe soll das Aus zwischen der Musikerin und dem Motocross-Profi nun endgültig sein.

Die Online-Ausgabe der Zeitschrift „People“ beruft sich dabei auf eine anonyme Quelle. Bisher gibt es noch kein offizielles Statement, da weder die 46-jährige Sängerin noch der 50-jährige Hart für eine Stellungnahme erreichbar waren.

Eine Liebe voller Höhen und Tiefen

Die Liebesgeschichte der beiden begann bereits im Jahr 2001, als sie sich bei den Summer X Games in Philadelphia kennenlernten. Fünf Jahre später folgte die Hochzeit in Costa Rica. Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass das Paar getrennte Wege geht. Bereits 2008 gab es eine Trennung, doch damals fanden die beiden wieder zueinander.

Die Beziehung wurde damals „neu aufgebaut“, wie es gegenüber „People“ hieß. Pink, die mit bürgerlichem Namen Alecia Moore heißt, und Hart blieben damals freundschaftlich verbunden, sagten die Scheidung schließlich ab und wagten einen Neustart.

Kinder und Therapien als Stützen

In den darauffolgenden Jahren festigten die beiden gemeinsamen Kinder, die 14-jährige Tochter Willow Sage und der 8-jährige Sohn Jameson Moon, das Familienglück. Dass die Ehe kein Selbstläufer war, daraus machte Pink nie ein Geheimnis. Das Paar absolvierte offen Einzel- und Paartherapien, um an ihrer Verbindung zu arbeiten.

Ihr langjähriges Credo lautete: „Wir brauchen einander nicht. Aber wir wählen einander.“ Trotz der Bemühungen scheint die Wahl nun auf eine endgültige Trennung gefallen zu sein.