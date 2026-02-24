ESC-Scout tobt: „Cosmó, zeig den Hatern musikalisch den Mittelfinger!“

Seitdem sich der 19-jährige Burgenländer Cosmó für den Song Contest qualifizierte wird er mit widerlichsten Kommentaren voll Spott, Hass und Neid konfrontiert. Jetzt platzt deshalb auch ESC-Scout Eberhard Forcher der Kragen.

„Einen 19- jährigen Musiker, der tatsächlich etwas erreicht hat, von dem andere nur träumen können, so dermaßen unflätig niederzumachen, zeigt nur : es wird tatsächlich immer schlimmer.“ Nach ESC-Jurorin Corline Athanasiadis („Dann macht mich das wütend“) und ORF-Urgestein Martina Rupp („verbitterte Netz-Grantler“) wird nun auch Eberhard Forcher, der ja jahrelang als Scout unsere ESC-Hits mitverantwortete, laut und tobt über den widerlichen Shitstorm, der unserem neuen Song-Contest Helden Cosmó und seiner coolen Electropop-Hymne „Tanzschein“ entgegenweht.

© ORF

© Facebook



„Nachdem es dem blindwütigen Social Media Mob schon "gelungen" ist, Tamara Flores so sehr mit assbotschaften und rassistischer Scheiße zuzuschütten, dass sie wenige Tage nachdem sie als Finalistin bei ,,Vienna Calling" festgestanden ist, nervlich völlig am Ende w.o. gegeben und sich vom großen Traum ESC verabschieden hat müssen. Und jetzt hat sich (derselbe?) Mob den VC -Sieger Cosmó vorgenommen“, wird Focher auf Facebook laut.

© Facebook



Und er weiß, dass das leider in Österreich Tradition hat. „Dieses Niedermachen unserer Songcontest Acts hat ja eine lange Tradition hier in Österreich...ich war 10 Jahre lang jedesmal aufs Neue damit konfrontiert, aber so schlimm wie heuer war's noch nie!“

Deshalb sieht Forcher auch die Qualität unserer kommenden ESC-Beiträge in Gefahr: „Ich denke viele Musikerinnen, die sich zuletzt für das Thema Songcontest erwärmt haben, werden sich das möglicherweise in Zukunft nicht mehr antun angesichts der Hasswelle, die einem da entgegenzuschlagen droht. Und das hat im Prinzip nichts mit der musikalischen Qualität zu tun. Man hat auch Conchita und JJ erst einmal mit Häme und Hass überschüttet ...beide haben die richtige Antwort gegeben.“

© Andreas Tischler

Und so hat Forcher für unseren ESC-Helden auch einen wichtigen Tipp: „Und jetzt, lieber Cosmó, zeig den Hatern musikalisch den Mittelfinger. Der Song hat durchaus ESC und Hit- Potential. Ich drück alle Daumen!“