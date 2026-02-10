Geschwister sicherten Schweden Gold im Curling-Mixed

Die Geschwister Isabella und Rasmus Wrana haben Schweden die Olympia-Goldmedaille im Mixed-Doppel im Curling beschert.

Das Duo setzte sich in einem spannenden Finale gegen die US-Amerikaner Cory Thiesse und Korey Dropkin am Dienstag mit 6:5 durch. Es war das Duell Weltmeister 2024 gegen Weltmeister 2023. Bronze gewann Gastgeber Italien mit Stefania Constantini und Amos Mosaner. Die Olympiasieger von 2022 gewannen im Spiel um Rang drei gegen ein britisches Gespann mit 5:3.

© APA/AFP/ODD ANDERSEN

© APA/AFP/ODD ANDERSEN

Die Wranas hatten die Round Robin noch auf dem vierten Platz beendet. Gegen Norwegen verloren sie 0:9, worauf sie in den schwedischen Medien harsch kritisiert wurden. Im Finale lagen die USA vor dem achten und letzten End 5:4 vorne. Beide Teams zeigten danach Nerven, ehe Isabella Wrana mit dem letzten Stein das aus ihrer Sicht notwendige Takeout gelang.