Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Winterspiele
Sport24 News Backstage Biathlon Bob Curling Eishockey Eiskunstlauf Eisschnelllauf Freestyle-Skiing Langlauf Nordische Kombination Rodeln Shorttrack Skeleton Ski-Alpin Skispringen Snowboard
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Offensive RotWeißRot Mörwald kocht Stark in den Tag XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Olympia
  4. Winterspiele
Wrana
© APA/AFP/FRANCOIS-XAVIER MARIT

Olympia

Geschwister sicherten Schweden Gold im Curling-Mixed

10.02.26, 20:33
Teilen

Die Geschwister Isabella und Rasmus Wrana haben Schweden die Olympia-Goldmedaille im Mixed-Doppel im Curling beschert.

Das Duo setzte sich in einem spannenden Finale gegen die US-Amerikaner Cory Thiesse und Korey Dropkin am Dienstag mit 6:5 durch. Es war das Duell Weltmeister 2024 gegen Weltmeister 2023. Bronze gewann Gastgeber Italien mit Stefania Constantini und Amos Mosaner. Die Olympiasieger von 2022 gewannen im Spiel um Rang drei gegen ein britisches Gespann mit 5:3.

Wrana
© APA/AFP/ODD ANDERSEN

Wrana
© APA/AFP/ODD ANDERSEN

Die Wranas hatten die Round Robin noch auf dem vierten Platz beendet. Gegen Norwegen verloren sie 0:9, worauf sie in den schwedischen Medien harsch kritisiert wurden. Im Finale lagen die USA vor dem achten und letzten End 5:4 vorne. Beide Teams zeigten danach Nerven, ehe Isabella Wrana mit dem letzten Stein das aus ihrer Sicht notwendige Takeout gelang.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen