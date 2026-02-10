Schade! Rodel-Ass Lisa Schulte fährt klar an Medaille vorbei

Leider wurde es nichts mit der zweiten Rodel-Medaille. Lisa Schulte verpasste als Siebente Edelmetall im Eiskanal klar.

Für Lisa Schulte ist eine Medaille im olympischen Rodel-Einsitzer der Frauen außer Reichweite geblieben. Die im Gesamtweltcup führende Tirolerin konnte am Dienstag nicht zur Aufholjagd ansetzen, nach vier Durchgängen auf der neuen Olympia-Bahn "Eugenio Monti" von Cortina stand ein siebenter Platz zu Buche. Gold ging an die deutsche Weltmeisterin Julia Taubitz. Die Lettin Elina Bota mit Silber und die US-Amerikanerin Ashley Farquharson mit Bronze komplettierten das Podium.

Hannah Prock beendete den Bewerb als Zehnte unmittelbar vor Olympia-Debütantin Dorothea Schwarz.

Klar von Medaille weg

Schulte war schon als Siebente in den entscheidenden Tag gegangen. Der dritte Lauf reihte sich für die Weltmeisterin von 2024 an die vorangegangenen. Der Rückstand auf die Schnellste Taubitz lag mit 0,34 Sekunden wieder in jenem Bereich, der auch am Vortag aufschien. Zwar patzte die nach dem ersten Tag zweitplatzierte Deutsche Merle Fräbel gehörig und brachte sich um ihre Medaillenchance, Schulte ging dennoch weiter als Siebente in die Entscheidung. Prock und Schwarz reihten sich als Elfte und Zwölfte außerhalb der Top zehn ein.

Im finalen Durchgang konnten die Österreicherinnen nicht zulegen. Taubitz fuhr am Ende einen überlegenen Sieg mit über neun Zehntelsekunden Vorsprung auf Bota ein. Schulte lag nach vier Läufen 1,437 Sekunden hinter der Olympiasiegerin, auf das Podest fehlte ihr fast eine halbe Sekunde.