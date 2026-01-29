"Fail live im TV" – Hoppala für Rebecca Mir und RTL-"Explosiv"-Kollegin

Bei der Abmoderation passierte ein Hoppala. Die Fans feiern jedoch die Ehrlichkeit der beiden TV-Ladys.

Rebecca Mir beweist derzeit, dass man Kritik am elegantesten mit Selbstironie kontert. In ihren ersten Tagen als neue Moderatorin des RTL-Magazins „Explosiv“ geriet weniger ihr journalistisches Talent als vielmehr ihre Garderobe ins Zentrum der Aufmerksamkeit. In den sozialen Netzwerken wurde eifrig diskutiert, ob sie „die Hose vergessen“ habe und ob sie zu unseriös für das Boulevard-Magazin sei – eine Debatte, die bereits in ihrer Fragestellung einen gewissen Unterhaltungswert hatte.

Anstatt sich davon beirren zu lassen, greift Mir das Thema nun selbst auf – mit Humor und perfektem Timing. In einem Instagram-Posting zeigt sie einen kleinen Live-Pannenmoment, den sie augenzwinkernd als „Fail live im TV“ betitelt. Dazu schreibt sie außerdem: "Wenn das Feierabend-Bier ruft". Zu sehen ist die Moderatorin bei der Abmoderation gemeinsam mit Kollegin Elena Bruhn. Während Mir wiederholt höflich einen „schönen Abend“ wünscht und sich mit immer neuen Abschiedsfloskeln steigert, zieht Bruhn schließlich die Reißleine, verlässt trocken kommentierend das Bild und meint: „So, ich hab keine Ahnung, wie lang das hier noch gehen soll.“

Das Publikum ist entzückt. Die Fans feiern den spontanen Moment, die lässige Dynamik zwischen den beiden Moderatorinnen – und vor allem Mirs Fähigkeit, über sich selbst zu lachen. Bemerkenswert ist auch der Stimmungswandel in den Kommentaren: Wo zuvor über zu viel Haut diskutiert wurde, wird nun nach der Herkunft des Outfits gefragt.

Es scheint, als habe Rebecca Mir die anfängliche Skepsis nicht nur entkräftet, sondern sie in Sympathiepunkte verwandelt.