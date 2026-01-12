Rebecca Mir startet bei RTL-„Exclusiv“: Neuer Job, neue Bühne, neues Ehe-Kapitel

Nach ihrem Wechsel zu RTL startet die Moderatorin nicht nur bei „Exclusiv – Das Starmagazin“, sondern stellt sich zugleich neuen Herausforderungen als Ehefrau und Mutter. Zwischen Studio, Familie und Köln-Alltag beginnt für sie nun ein spannendes Kapitel.

Ab 12. Jänner beginnt für Rebecca Mir ein neues Kapitel in ihrer Karriere: Die 34-Jährige verstärkt das Team von „Exclusiv – Das Starmagazin“ bei RTL und steht künftig gemeinsam mit der Hauptmoderatorin Frauke Ludowig vor der Kamera.

Ein ganz besonderer Moment für Rebecca, wie sie im Gespräch mit Bild erzählt: „Ich war drei, als die Sendung losging. Jetzt stehe ich selbst im Studio. Damit schließt sich für mich ein innerer Kreis. Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung.“ Vorfreude und Anspannung halten sich die Waage: „Ich bin nervös. Aber vor allem ist da ganz viel Vorfreude. Das ganze Team hat mich wunderbar aufgenommen, Frauke Ludowig stand mir mit ganz viel Rat zur Seite. Dieser Schritt fühlt sich richtig an. Kein Zwang, kein Karrieredruck. Sondern ein Angebot, das gepasst hat.“

Sieben Tage im Studio

In der ersten Woche wird Rebecca sieben Tage am Stück moderieren, bevor sie sich anschließend im Wechsel mit Frauke Ludowig regelmäßig die Studiozeit teilt. „Frauke ist eine richtige Powerfrau. Wir kennen uns seit Jahren. Jetzt stehen wir für dasselbe Format vor der Kamera. Das ist für mich etwas ganz Besonderes, Frauke ist für mich ein Riesenvorbild“, schwärmt Rebecca.





Auch die Stars, die sie künftig gerne interviewen möchte, hat sie schon im Blick: „Meryl Streep finde ich ganz toll. Auch Mariah Carey reizt mich. Und natürlich Heidi Klum. Wir kennen uns schon so lange. Heidi habe ich sehr viel zu verdanken, ohne sie hätte ich gar nicht die ersten Chancen bekommen. Ich komme aus dem Fashion-Bereich und werde diesem auch treu bleiben.“

Private Veränderungen

Privat stellen sich Rebecca und ihre Familie ebenfalls auf die Veränderungen ein. „Für den Job werde ich viel Zeit in Köln verbringen. Mein Mann, unser vierjähriger Sohn und ich haben schon einen ausgetüftelten Plan, wie wir das als Familie machen“, berichtet sie lachend. „Wer weiß, vielleicht ziehen wir sogar fest nach Köln. Mein Mann arbeitet ja auch für RTL.“

Rebecca Mir und Massimo Sinato kennen und lieben sich seit 2012, als sie sich in der fünften Staffel von „Let’s Dance“ verliebten. 2015 folgte die Hochzeit, mittlerweile sind die beiden Eltern eines Sohnes. Nach erfolgreichen Jahren bei ProSieben, wo Rebecca unter anderem die Sendung „taff“ moderierte, wagte sie im Sommer 2025 den Schritt zu RTL – nun beginnt für sie ein neuer Tanz auf dem Parkett der deutschen Promiwelt.