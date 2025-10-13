Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Kino
James Bond Daniel Craig
© Hersteller

Filmprojekt

Neuer Bond: Wird SIE die erste weibliche Gegenspielerin?

13.10.25, 13:56
Teilen

Dieser Star möchte gerne die erste richtige Gegenspielerin des Agenten sein.

Schauspielerin Rebecca Ferguson hat über die Möglichkeit gesprochen, in dem neuen Bond-Film mitzuspielen, der von Denis Villeneuve, dem Regisseur von „Dune“, und Steven Knight, dem Drehbuchautor von „Eastern Promises“, inszeniert wird.

Mehr zum Thema

Obwohl sich „ James Bond 26 “ noch in der Drehbuchphase befindet, sind die Fans gespannt darauf zu erfahren, wer den neuen Bond spielen könnte und wer in den Nebenrollen zu sehen sein wird. Könnte Ferguson die nächste „Bond-Girl“ werden? Wohl eher, weil viel spannender, die nächste Gegenspielerin - wenn es nach ihr geht.

Rebecca Ferguson
© Getty Images

Bond-Reihe

Die für den Golden Globe nominierte Schauspielerin sprach kürzlich mit ScreenRant über ihren neuesten Film, den Politthriller A House of Dynamite. Obwohl sie bereits mehrere Projekte in der Pipeline hat, wurde Ferguson gefragt, ob sie möglicherweise zur Bond-Reihe stoßen würde, angesichts ihrer Verbindungen zu Villeneuve und Knight.

Rebecca Ferguson
© Getty Images

Bösewichtin  

„Ich setze mich dafür ein, die Bösewichtin zu spielen“, antwortet sie scherzhaft, als sie nach einer Rolle im Bond-Universum gefragt wird, das nach der Übernahme der MGM Studios durch Amazon neu aufgelegt werden soll. Ferguson merkt auch an, dass Knights Beteiligung ein Zeichen für bessere Frauenrollen in einer Reihe sein könnte, die Frauen oft in den Hintergrund stellt.

Keine guten Frauenrollen

„Ich liebe die Bond-Filme, zumindest die meisten davon, aber ich fand oft, dass sie nicht besonders gut darin waren, Frauenrollen zu schreiben. [Aber Knight] hat Maria [die Filmbiografie über Maria Callas] für Angelina Jolie geschrieben – er hat jede Menge gute Frauenrollen geschrieben.“ 

Es soll bereits Gespräche über eine weibliche Gegenspielerin geben, die Regisseur Villeneuve positiv aufnahm.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden