Neuer Bond: Wird SIE die erste weibliche Gegenspielerin?

Dieser Star möchte gerne die erste richtige Gegenspielerin des Agenten sein.

Schauspielerin Rebecca Ferguson hat über die Möglichkeit gesprochen, in dem neuen Bond-Film mitzuspielen, der von Denis Villeneuve, dem Regisseur von „Dune“, und Steven Knight, dem Drehbuchautor von „Eastern Promises“, inszeniert wird.

Obwohl sich „ James Bond 26 “ noch in der Drehbuchphase befindet, sind die Fans gespannt darauf zu erfahren, wer den neuen Bond spielen könnte und wer in den Nebenrollen zu sehen sein wird. Könnte Ferguson die nächste „Bond-Girl“ werden? Wohl eher, weil viel spannender, die nächste Gegenspielerin - wenn es nach ihr geht.

Bond-Reihe

Die für den Golden Globe nominierte Schauspielerin sprach kürzlich mit ScreenRant über ihren neuesten Film, den Politthriller A House of Dynamite. Obwohl sie bereits mehrere Projekte in der Pipeline hat, wurde Ferguson gefragt, ob sie möglicherweise zur Bond-Reihe stoßen würde, angesichts ihrer Verbindungen zu Villeneuve und Knight.

Bösewichtin

„Ich setze mich dafür ein, die Bösewichtin zu spielen“, antwortet sie scherzhaft, als sie nach einer Rolle im Bond-Universum gefragt wird, das nach der Übernahme der MGM Studios durch Amazon neu aufgelegt werden soll. Ferguson merkt auch an, dass Knights Beteiligung ein Zeichen für bessere Frauenrollen in einer Reihe sein könnte, die Frauen oft in den Hintergrund stellt.

Keine guten Frauenrollen

„Ich liebe die Bond-Filme, zumindest die meisten davon, aber ich fand oft, dass sie nicht besonders gut darin waren, Frauenrollen zu schreiben. [Aber Knight] hat Maria [die Filmbiografie über Maria Callas] für Angelina Jolie geschrieben – er hat jede Menge gute Frauenrollen geschrieben.“

Es soll bereits Gespräche über eine weibliche Gegenspielerin geben, die Regisseur Villeneuve positiv aufnahm.