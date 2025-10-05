Wird ER der neue Bond? Neuer Top-Favorit auf die Rolle

Eine Online-Plattform hat neue Wettquoten veröffentlicht. Diese könnten ein Indikator dafür sein, welcher Schauspieler auf Daniel Craig folgen könnte.

Passend zum internationalen James-Bond-Tag am 5. Oktober hat die Online-Plattform VegasInsider die neuesten Quoten veröffentlicht: Wer könnte die ikonische Rolle des Geheimagenten James Bond nach Daniel Craig übernehmen?

Mehr lesen:

Lange galt der britische Schauspieler Aaron Taylor-Johnson als Favorit. Nun hat ihn jedoch sein Kollege Callum Turner vom Thron gestoßen. Mit einer Quote von +262 – das entspricht einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 27,6 Prozent – ist Turner aktuell der wahrscheinlichste Kandidat für die nächste James-Bond-Rolle.





Privates Bond-Girl

Turner startete seine Karriere 2010 als Model, ehe er im Film „Zero“ seine erste Rolle übernahm. Auch Serienfans kennen ihn aus der britischen Produktion „Leaving“. International machte er vor allem durch „Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen“ auf sich aufmerksam, in dem er Theseus Scamander spielte. Privat steht Turner an der Seite von Sängerin Dua Lipa – mit der er sich dieses Jahr verlobt hat.

Auf den Plätzen zwei bis vier der Quotenliste: Aaron Taylor-Johnson, der ehemalige Superman Henry Cavill auf Rang drei und Theo James auf Platz vier. Wer am Ende tatsächlich das Erbe von Daniel Craig antritt, bleibt abzuwarten – spannend ist es aber allemal.