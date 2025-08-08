Netflix-Star als James Bond? Tom Hopper steht auf geheimer Liste

Der Serien-Darsteller steht angeblich auf der geheimen Liste für den Bond-Cast. Fans können es kaum erwarten, die finale Entscheidung zu erfahren.

Amazons mit Spannung erwarteter Neustart der James-Bond-Reihe entwickelt sich bislang vielversprechender, als viele nach der Übernahme der legendären Action-Franchise durch das Studio und den Streamingdienst erwartet hatten.

Mit Denis Villeneuve, dem Regisseur von „Dune“, an der Spitze und Steven Knight von „Peaky Blinders“ als Drehbuchautor warten die Fans noch immer auf die Information, wer den nächsten 007 spielen wird.

Die aktuellen Favoriten für die Rolle des James Bond sind weiterhin Aaron Taylor-Johnson aus „28 Years Later“, Theo James aus „The Gentlemen“ und der ehemalige Superman Henry Cavill. Gerüchten zufolge sind Spider-Man-Star Tom Holland, Euphoria- und Frankenstein-Star Jacob Elordi sowie Harris Dickinson aus „Babygirl“ und „The King's Man“ die drei Favoriten von Amazon.

Tom Hopper soll als neuer "Bond" in Frage kommen. © Getty Images

Hoppers Name steht auf der geheimen Liste

Allerdings ist noch völlig offen, wer die Rolle übernehmen wird, da Tom Hopper, Star aus „The Umbrella Academy“ und „The Terminal List: Dark Wolf“, sich nun selbst ins Spiel gebracht und die Rolle als „das höchste Ziel“ bezeichnet hat. Als Hopper in der Live-Show von Andy Cohen auftrat, um für den Prime-Video-Actionthriller-Spin-off The Terminal List: Dark Wolf zu werben, wurde ihm mitgeteilt, dass er „auf Listen für den nächsten James Bond aufgetaucht“ sei.

Obwohl sein Name ziemlich weit unten auf der Liste der möglichen Kandidaten steht, sagt Hopper, es wäre eine „Ehre“, den Smoking anzuziehen.

Tom Hopper ist vor allem für seine Rolle als Luther Hargreeves, alias Number One, in der unorthodoxen Netflix-Superheldenserie „The Umbrella Academy“ bekannt. Als Anführer des titelgebenden Superheldenteams war Hopper Teil einer hochkarätigen Besetzung, wobei die erfolgreiche Serie erst letztes Jahr zu Ende ging. Der Schauspieler ist auch für Rollen in Serien wie „Game of Thrones“, „Terminator: Dark Fate“, „Black Sails“ und „Resident Evil: Welcome to Raccoon City“ bekannt.

Zu groß für die Rolle?

Aber wäre Tom Hopper die richtige Wahl für James Bond? Der englische Schauspieler hat sicherlich eine Affinität zu Action, aber mit seiner beachtlichen Größe von 1,93 m könnte er 007 sehr schnell zu einem englischen Jack Reacher machen. Hoppers nächste Rolle wird sicherlich als perfekte Bond-Audition dienen, da er zusammen mit Taylor Kitsch und Chris Pratt in dem kommenden Action-Thriller-Spin-off „The Terminal List: Dark Wolf“ zu sehen sein wird.

In „The Terminal List: Dark Wolf“ spielt er neben Kitsch als Ben Edwards und Pratt als James Reece die Rolle des US Navy SEAL Lieutenant Raife Hastings. Der Film soll am 27. August 2025 auf dem Streamingdienst erscheinen.