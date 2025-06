DIESER Star wird der neue "James Bond"-Regisseur

"Dune"-Regisseur jetzt federführend bei neuem James Bond - Rolle des Geheimagenten noch nicht vergeben

Starregisseur Denis Villeneuve ("Sicario", "Blade Runner 2049") wird den nächsten "James Bond"-Film drehen. Das teilten die Amazon MGM Studios mit. Der 57-Jährige ist derzeit einer der gefragtesten Hollywood-Regisseure. Der mehrfach oscarnominierte Kanadier zeichnet auch für die Neuverfilmung des "Dune"-Epos verantwortlich, von denen zwei bereits erschienen sind und ein dritter im Entstehen ist.

Denis Villeneuve © Getty

"Einige meiner frühesten Erinnerungen an einen Kinobesuch sind mit 007 verbunden", zitierten Medien aus einem Statement Villeneuves zur Bekanntgabe. "Ich bin damit aufgewachsen, mit meinem Vater James-Bond-Filme zu sehen, seit Dr. No mit Sean Connery. Ich bin ein eingefleischter Bond-Fan. Für mich ist er heiliges Land."

Daniel Craig spielte von 2006 bis 2021 James Bond, hier bei seiner Premiere in "Casino Royale" © Getty

Der letzte Bond-Film, der die Reihe mit Daniel Craig (57) in der Hauptrolle abschloss, kam 2021 heraus. Wer als Nächstes in die Rolle des Geheimagenten schlüpfen wird, ist indes nicht bekannt.

© Getty Images

Zuletzt hatte der Brite Aaron Taylor-Johnson ("28 Years Later") die Spekulationen um ein Engagement als neuer Bond angeheizt: In London wurde Taylor-Johnson von einem "Deadline"-Reporter gefragt, was sein nächstes Projekt sei. Seine Antwort: "Darüber darf ich nicht sprechen."