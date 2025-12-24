ARD-Star: Schauspieler Uwe Kockisch gestorben

Der deutsche Schauspieler Uwe Kockisch ist tot. Der bekannte TV-Darsteller starb im Alter von 81 Jahren in Madrid an den Folgen einer Lungenkrebs-Erkrankung.

Der Schauspieler Uwe Kockisch ist am Montagabend in Madrid gestorben. Nach Angaben aus seinem Umfeld erlag er den Folgen einer Lungenkrebs-Erkrankung. Kockisch wurde 81 Jahre alt.

Uwe Kockisch: Donna Leons Commissario Brunetti in Venedig. © ARD/Degeto/Martin Menke

Bekannt aus dem Fernsehen

Einem breiten Publikum wurde Uwe Kockisch vor allem durch seine Rolle als „Commissario Brunetti“ in der ARD-Serie „Donna Leon“ bekannt. Mit dieser Figur prägte er die erfolgreiche Krimireihe über viele Jahre.

Rolle in „Weissensee“

In der TV-Serie „Weissensee“ übernahm Kockisch die Rolle des Stasi-Offiziers Hans Kupfer. Auch dort zählte er zu den prägenden Darstellern der Produktion.

Tod in Madrid

Kockisch starb in der spanischen Hauptstadt Madrid. Zuletzt lebte der Schauspieler dort, weitere Details zu den Umständen seines Todes wurden nicht bekannt.