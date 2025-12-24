Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
Uwe Kockisch
© getty

Lungenkrebs

ARD-Star: Schauspieler Uwe Kockisch gestorben

24.12.25, 12:17
Teilen

Der deutsche Schauspieler Uwe Kockisch ist tot. Der bekannte TV-Darsteller starb im Alter von 81 Jahren in Madrid an den Folgen einer Lungenkrebs-Erkrankung. 

Der Schauspieler Uwe Kockisch ist am Montagabend in Madrid gestorben. Nach Angaben aus seinem Umfeld erlag er den Folgen einer Lungenkrebs-Erkrankung. Kockisch wurde 81 Jahre alt.

Uwe Kockisch
Uwe Kockisch: Donna Leons Commissario Brunetti in Venedig.
© ARD/Degeto/Martin Menke

Bekannt aus dem Fernsehen

Einem breiten Publikum wurde Uwe Kockisch vor allem durch seine Rolle als „Commissario Brunetti“ in der ARD-Serie „Donna Leon“ bekannt. Mit dieser Figur prägte er die erfolgreiche Krimireihe über viele Jahre.

Rolle in „Weissensee“

In der TV-Serie „Weissensee“ übernahm Kockisch die Rolle des Stasi-Offiziers Hans Kupfer. Auch dort zählte er zu den prägenden Darstellern der Produktion.

Tod in Madrid

Kockisch starb in der spanischen Hauptstadt Madrid. Zuletzt lebte der Schauspieler dort, weitere Details zu den Umständen seines Todes wurden nicht bekannt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden