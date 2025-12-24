Auf frischer Tat! Pfarrer erwischt Opferstock-Dieb

In Feldkirchen hat der Pfarrer einer Kirche in der Nacht auf Dienstag einen Einbrecher beim Aufbrechen der Opferstockkasse erwischt.

Der Pfarrer versuchte noch, den 21-Jährigen festzuhalten, der riss sich aber los und flüchtete zu Fuß. Im Zuge einer Fahndung wurde der Verdächtige keine halbe Stunde später von der Polizei angehalten und kontrolliert. Der Mann bestritt die Tat, bei ihm wurde jedoch ein Teil des in der Kirche aufgebrochenen Schlosses gefunden.

Während der Schaden gering war, stellte sich im Zuge der Einvernahme heraus, dass der 21-Jährige auch für eine Reihe weiterer Delikte in Frage kam. So brach er in den vergangenen Wochen mehrmals in einen Selbstbedienungsladen in Feldkirchen ein, brach jeweils die Kasse auf und stahl daraus Bargeld. Dabei richtete er einen Schaden in der Höhe von mehreren hundert Euro an.

Kurz vor dem Einbruch in der Kirche hatte sich der Mann auch widerrechtlich die Schlüssel eines Autos verschafft, das vor einem Lokal abgestellt war. Der 21-Jährige besitzt zwar keinen Führerschein, fuhr aber dennoch mit dem Auto bis zur Kirche. Dort ließ er den Wagen im Zuge seiner Flucht auch stehen - nicht bevor er die Autoschlüssel in eine Wiese geworfen hatte. Der Verdächtige zeigte sich geständig und wird auf freiem Fuß angezeigt.