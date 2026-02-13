Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
  4. Opernball
E-Paper Banner

Wiener Opernball

Politiker schwänzten Staatsball

13.02.26, 05:19
Teilen

Babler & Meinl statt Kanzler Stocker 

Wien. Die Politik glänzte beim diesjährigen Opernball großteils durch Abwesenheit: Kanzler Christian Stocker weilte in Brüssel, die meisten Regierungsmitglieder ließen den Staatsball heuer aus. Auch Wirtschaftskammer-Wien-Chef Walter Ruck sagte „krankheitsbedingt“ ab.

In der Regierungsloge feierte SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler seine Opernball-Premiere („Ich seh‘s als Arbeit“), daneben nahmen Infrastrukturminister Peter Hanke (SPÖ) und die beiden ÖVP-Staatssekretäre Elisabeth Zehetner und Alexander Pröll (er hatte die deutsche Forschungsministerin Dorothee Bär als Gast dabei) Platz.

Pröll
© APA/HELMUT FOHRINGER

Babler, Minichmayr
© APA/HELMUT FOHRINGER
 

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger gönnte sich hingegen eine eigene Loge, in der sie ihre philippinische Amtskollegin begrüßte. Sie kam in einer Europa-Robe mit goldenem Sternenkranz.

Meinl
© APA/GEORG HOCHMUTH

Schräg gegenüber verfolgte Bundespräsident Alexander Van der Bellen gemeinsam mit First Lady Doris Schmidauer das Ballgeschehen. Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig empfing den Hamburger Stadtchef in seiner Loge, OÖ-Landeshauptmann Thomas Stelzer war bei Politik-Berater Karl Jurka geladen.

Sebastian Kurz, Elisabeth Köstinger
© APA/HELMUT FOHRINGER

Heimlicher Star der (Ex-)Politiker war aber Alt-Kanzler Sebastian Kurz, der in Begleitung von Ex-Ministerin Elisabeth Köstinger kam. In den beiden Kurz-Logen gingen die Wirtschaftskapitäne den ganzen Abend ein und aus. Zu Gast beim Ex-Kanzler war unter anderem auch die Ex-Frau des französischen Präsidenten Cecilia Sarkozy.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen