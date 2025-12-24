Alles zu oe24VIP
2,9 Promille: Betrunkener randaliert im Zug nach Simmering
2,9 Promille: Betrunkener randaliert im Zug nach Simmering

24.12.25, 11:45
Mit 2,88 Promille Alkohol im Blut hat ein Mann am Dienstag in einem Zug von Bruck an der Leitha nach Wien-Simmering ein asiatisches Küchenmesser gezogen. 

Laut Polizeisprecher Markus Dittrich war der Betrunkene gegen 11.45 Uhr mit vier Jugendlichen im Alter von 14 bis 18 Jahren in Streit geraten. Er hatte sich beschwert, weil seine Kontrahenten E-Zigaretten geraucht und lautstark herumgepöbelt hätten. Er habe sie mehrfach aufgefordert, aufzuhören, und sei beschimpft worden.

Daraufhin habe er zum Messer gegriffen. Beamte des Stadtpolizeikommandos Simmering nahmen den Betrunkenen beim Bahnhof Grillgasse fest. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt. Eigentlich wollte der Mann nach Vorarlberg fahren, um dort zu arbeiten.

