"Wir sprechen nicht darüber": Schumacher-Freund verrät neue Details 13 Jahre nach Unfall

Seit seinem schweren Skiunfall am 29. Dezember 2013 warten Fans von Michael Schumacher auf ein Lebenszeichen ihres Idols. Jetzt gab ein Freund des Formel-1-Rekord-Weltmeisters neue Einblicke.

Für seine Anhänger zählt Michael Schumacher bis heute zu den besten Fahrern aller Zeiten. Doch in den Weihnachtsferien vor 13 Jahren änderte sich alles. Bei einem Skiausflug in Frankreich stürzte der siebenfache Weltmeister schwer. Seitdem haben nur wenige Leute Zugang zu der Rennfahrer-Ikone.

Informationen werden bewusst zurückgehalten, doch es gibt immer wieder Wegbegleiter, die Details verraten. Die Anzahl der Personen, die Zugang zu Schumacher haben, ist stark begrenzt. Neben seiner Familie dürfen ihn nur ganz wenige Freunde, wie sein langjähriger Teamchef Jean Todt oder auch Österreichs letzter Grand-Prix-Sieger Gerhard Berger, besuchen.

© Getty, Instagram (Montage)

Die Sicherheitsvorkehrungen in den Anwesen in der Schweiz und in Spanien sind extrem hoch. Dennoch gab es zuletzt eine Sicherheitslücke, als ein langjähriger Security der Familie Bilder von Schumi veröffentlichen wollte.

Ehemaliger Wegbegleiter gibt Einblicke

Nun hat ein weiterer Wegbegleiter gegenüber britischen Medien neue Details verraten. Der langjährige hochrangige Red-Bull-Mitarbeiter Richard Hopkins kannte Schumacher noch aus seiner aktiven Zeit. "Wir wissen von drei bis vier Personen, die Schumacher sehen dürfen. Doch da gibt es wohl auch noch weitere, von denen niemand etwas weiß", so Hopkins.

Auch über die Sicherheitsvorkehrungen packt der Brite aus und meint, dass es zwar strenge Regeln gibt, es in der Öffentlichkeit oft strikter dargestellt wird, als es tatsächlich ist. "Wir sprechen nicht darüber", hält er fest, dass die aufgestellten Regeln für alle Beteiligten eine Selbstverständlichkeit zum Schutze der Ikone und seiner Familie sind.

Hopkins versucht es nicht

Er gibt an, dass er nicht zum auserwählten Kreis zählt, der den mittlerweile 56-Jährigen sehen darf. Hopkins: "Ich werde nicht versuchen, Michael zu besuchen, weil ich weiß, dass es nicht passieren wird. Ich bin einer von Tausenden, die in dieser Situation sind und wir wissen, dass es nicht möglich ist."

Er verteidigt die Entscheidungen der Familie und ist froh zu hören, dass Schumacher - dessen gesundheitlicher Zustand immer noch ungewiss ist - immer noch Rennen sehen kann und einen Weg gefunden haben soll, mit anderen Personen zu kommunizieren. "Er soll bei Rennen reagieren, wenn etwas passiert. Ich hoffe, dass er das macht. Wenn er das macht und Freude dabei verspürt, ist das ein wunderbarer Gedanke", führt er weiter aus.