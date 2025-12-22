Mick Schumacher (26) freut sich über Familien-Nachwuchs

Der Rennfahrer überrascht seine Fans – und sorgt für emotionale Momente.

In wenigen Tagen ist Heiligabend. Doch Mick Schumacher (26) wollte nicht warten. Der Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher präsentierte auf Instagram bereits jetzt seinen Weihnachtszuwachs.

Gemeinsamer Spaziergang

„Weihnachten kam dieses Jahr früher. Lernt Indie kennen“, schreibt Schumacher zu einer Bilderreihe. Darauf zu sehen: der Rennfahrer bei einem Spaziergang über Felder, ein Australien-Shepherd-Welpen namens „Indie“ an seiner Seite. Besonders herzig ist ein Foto aus dem Fitnessstudio, auf dem Indie selbstbewusst auf einem roten Trainingsgerät posiert, während Mick trainiert.

Bei den Fans löst der Auftritt Begeisterung aus. Kommentare wie „Müssen Indie so schnell wie möglich treffen“ oder „Ihr seid so süß“ sammeln sich unter dem Beitrag. Der Zeitpunkt ist kein Zufall. Erst im November hatte Schumacher seine Hündin Angie verloren. Die Ankunft von Indie markiert damit einen emotionalen Neuanfang.

Neuer Job in der IndyCar Series

Auch der Name passt zu Schumachers Zukunft. Ab 2026 fährt der Deutsche in der IndyCar Series für Rahal Letterman Lanigan Racing. Sein neues Team reagierte prompt: „Hallo Indie, wir können es kaum erwarten, dich kennenzulernen.“ Auch die IndyCar-Serie meldete sich begeistert. Ein Fan brachte es auf den Punkt: „Ich kann es kaum erwarten, Indie in Indy zu sehen.“