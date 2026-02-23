Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Olympia Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Internationale Klub-Bewerbe
  5. Champions League
Gipfelstürmer Inter droht CL-Blamage gegen Bodö/Glimt
© APA/AFP/PIERO CRUCIATTI

Play-off-Rückspiel

Gipfelstürmer Inter droht CL-Blamage gegen Bodö/Glimt

23.02.26, 11:33
Teilen

Inter Mailand steht am Dienstag im Play-off-Rückspiel der Champions-League gegen Bodö/Glimt mit dem Rücken zur Wand.

Der Vorjahresfinalist muss im Meazza-Stadion gegen den norwegischen Außenseiter einen 1:3-Rückstand aufholen, um ins Achtelfinale einzuziehen. Trainer Christian Chivu zeigte sich optimistisch. "Das Duell ist nach wie vor komplett offen", erklärte der Rumäne. Für eine Wende sprechen Inters aktuelle Form in der Serie A und der Heimvorteil.

Im ersten Duell mit Bodö/Glimt kamen die Mailänder weder mit den Wetterverhältnissen jenseits des Polarkreises noch mit dem Kunstrasen in Bodö zurecht. "Im eigenen Stadion zu spielen, ist etwas komplett anderes. Wir können auf jeden Fall den Aufstieg schaffen", betonte Verteidiger Matteo Darmian. Allerdings hat der norwegische Vizemeister in dieser Champions-League-Saison bereits bewiesen, dass er auch auswärts gegen Topteams bestehen kann - so wurde etwa die Teilnahme am Play-off mit einem Auswärtssieg gegen Atletico Madrid fixiert.

Inter in Serie A in Top-Verfassung

Während Bodö/Glimt erst Mitte März in die neue Ganzjahresmeisterschaft startet, befindet sich Inter voll im Ligabetrieb, und das sehr erfolgreich. Die "Nerazzurri" holten aus den jüngsten 14 Serie-A-Partien 13 Siege und ein Remis, die jüngsten sechs Matches wurden allesamt gewonnen, zuletzt gab es ein 2:0 in Lecce. Die Tabelle führt Inter zwölf Runden vor Schluss mit einem komfortablen Vorsprung von zehn Punkten auf den Stadtrivalen AC Milan an.

In den anderen Dienstag-Play-off-Duellen sind die Ausgangspositionen vor den Retourpartien klar verteilt. Das Weiterkommen von Newcastle ist durch den 6:1-Auswärtserfolg gegen Karabach Agdam nur noch Formsache, zudem darf auch Bayer Leverkusen aufgrund des 2:0 bei Olympiakos Piräus mit dem Achtelfinale planen. Atletico geht nach einem 3:3 bei Club Brügge als klarer Favorit in das Heimspiel gegen die Belgier.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen