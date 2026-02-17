Alles zu oe24VIP
Play-off: Inter muss zu heißem Tanz am eiskalten Polarkreis
© getty

Champions League

Play-off: Inter muss zu heißem Tanz am eiskalten Polarkreis

17.02.26, 12:17
Inter Mailand muss sich im Play-off-Hinspiel der Champions-League warm anziehen. Der Finalist der Vorsaison bekommt es am Mittwoch jenseits des Polarkreises mit dem vierfachen norwegischen Meister Bodö/Glimt zu tun.

Dessen Aspmyra-Stadion ist berüchtigt für Eiseskälte, peitschenden Wind und einen extrem schnellen Kunstrasen, auf dem Sturm Graz im vergangenen August in ein 0:5-Debakel lief. Im Jänner besiegte Bodö/Glimt im Heimstadion Manchester City 3:1.

Zum Abschluss der Ligaphase feierte die Mannschaft von Kjetil Knutsen sogar einen Auswärtssieg gegen Atletico Madrid. Dank des erfolgreichen Schlussspurts mit sieben Punkten aus drei Spielen stieß Bodö/Glimt unter anderem auf Kosten von Marseille, Napoli oder Eintracht Frankfurt in die K.o.-Phase vor.

Inter hätte sich Play-off-Umweg gerne erspart

Inter wiederum ist in der Serie A seit November des Vorjahres ungeschlagen und führt die Tabelle bei einer mehr gespielten Partie mit acht Punkten Vorsprung an. In der Champions League lief es für das Team von Trainer Cristian Chivu nicht immer nach Wunsch. Den Umweg über das Play-off hätten die "Nerazzurri" gerne vermieden. Drei Niederlagen in Serie gegen Atletico, Liverpool und Arsenal besiegelten aber die Zusatzbelastung.

Auch Atletico steht im Play-off, wo die Madrilenen auf Brügge treffen. Bayer Leverkusen kämpft gegen Olympiakos Piräus um einen Platz unter den letzten 16. Eröffnet wird der Champions-League-Mittwoch um 18.45 Uhr MEZ, wenn Karabach Agdam in Baku Newcastle empfängt.

