"Keine Meinung?" – Flick bricht Interview ab

Nach dem Verlust der Tabellenführung in der spanischen Fußballliga hat Hansi Flick kurz die Beherrschung verloren.

Der Meistercoach des FC Barcelona brach nach dem 1:2 im Derby bei Girona ein Interview bei DAZN ab. Hintergrund war der umstrittene Siegestreffer des Außenseiters. Flick wollte die Meinung des Reporters zu einem möglichen Foul an Barca-Verteidiger Jules Kounde hören, was dieser verweigerte.

"Keine Meinung? Du hast keine Meinung? Okay, dann ich auch nicht. Okay. Nein, ich habe nichts zu sagen", sagte der frühere Bayern-Trainer und verschwand. Vor dem Siegestreffer war Claudio Echeverri seinem Gegenüber auf den Knöchel getreten, doch der Schiedsrichter revidierte seine Entscheidung nicht mehr.

"Barcas fünf dunkelste Tage"

So erlebte Flick "Barcas fünf dunkelste Tage", wie es die Sportzeitung "Marca" formulierte. Schließlich hatten die Katalanen erst am Donnerstag eine empfindliche 0:4-Pleite im Halbfinal-Hinspiel des spanischen Cups bei Atletico Madrid kassiert. In der Meisterschaft liegt der Titelverteidiger nun zwei Punkte hinter David Alabas Real Madrid.

In der Pressekonferenz hatte sich Flick schließlich wieder gefasst. Auf die Frage, ob ihn die Erklärung des Schiedsrichters zum vermeintlichen Foul an Kounde überzeugt habe, antwortete er entschieden: "Nein, überhaupt nicht. Ich sagte ihm, es sei ein klares Foul gewesen, und er meinte 'Nein'." Es gebe aber keine Ausreden, keine Beschwerden. Barca müsse besser verteidigen, weniger Fehler machen.

Bevor die Saison in die heiße Phase geht, gab Flick seiner Mannschaft zwei Tage frei. Erst am Samstag ist der Meister in der Liga gegen Villarreal wieder im Einsatz, danach folgt das Cup-Rückspiel gegen Atletico, ehe im März auch die nächsten Höhepunkte in der Champions League warten.