Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltpolitik
Finnland Schiff
© Border Guard

Maritime DIenste

Nächstes EU-Sanktionspaket gegen Putin: Import-Verbot für Russen-Schiffe

06.02.26, 16:09
Teilen

Die EU-Kommission hat ihren Vorschlag für ein 20. Sanktionspaket gegen Russland vorgestellt, mit dem sie die russischen Öleinnahmen weiter reduzieren will.  

Der Entwurf enthält unter anderem ein "umfassendes Verbot maritimer Dienstleistungen" für Tanker mit russischem Rohöl an Bord, erklärte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Freitag. Damit sind Leistungen wie Versicherungen, Finanzierung, Zertifizierungen und Hafendienste gemeint.

Außerdem sei ein neues Importverbot für Metalle, Chemikalien und kritische Mineralien vorgesehen, die bisher nicht von den Strafmaßnahmen betroffen sind, erklärte von der Leyen weiter.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen