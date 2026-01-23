Medaillen-Krimi in Oberstdorf: Hörl nach 230-Meter-Satz auf Rang vier

Jan Hörl ist der große rot-weiß-rote Hoffnungsträger bei der Skiflug-WM in Oberstdorf. Nach der Hälfte des Bewerbs liegt der Salzburger auf dem aussichtsreichen vierten Platz. Während Domen Prevc an der Spitze einsam seine Kreise zieht, lauert Hörl auf Edelmetall.

Jan Hörl ist am Samstag (16:30 Uhr/live ORF 1 & Sport24-Liveticker) unser erster Anwärter auf eine Medaille bei der Weltmeisterschaft im Skifliegen. Der Salzburger brannte am Freitag im zweiten von vier Durchgängen mit 230 Metern die zweitbeste Weite des Tages in den Schnee und verbesserte sich damit spektakulär vom zwölften auf den vierten Zwischenrang.

Auf den überlegen führenden Slowenen Domen Prevc, der die Konkurrenz trotz Anlaufverkürzungen dominierte, fehlen Hörl vor dem Finale allerdings 28,7 Punkte.

Prevc führt, ÖSV-Trio in den Top Ten

Vor den beiden letzten Durchgängen führt Prevc mit 442,2 Punkten das Feld an. Er liegt damit 14 Zähler vor dem Japaner Ren Nikaido und 21,9 Punkte vor dem drittplatzierten Norweger Marius Lindvik. Neben Hörl konnten sich mit Stephan Embacher als Achter und Stefan Kraft auf Rang zehn zwei weitere Österreicher unter den besten zehn klassieren.

© Getty

Stimmen aus dem Lager der ÖSV-Adler

Hörl zeigte sich nach seinem 230-Meter-Flug sichtlich zufrieden: „Das kann man so machen. Mega. Der Sprung ist mir sehr gut gelungen. Ich habe es sehr genossen. Es war eine coole Erfahrung“, so der Salzburger im ORF. Für Samstag ist die Marschroute klar: „Eine Medaille. Aber in erster Linie möchte ich mich mal konzentrieren, gute Flüge zu zeigen.“

© Gepa

Weniger glücklich präsentierte sich Stephan Embacher auf Rang acht: „Ich habe mich über meinen Sprung geärgert. Es waren einfach zwei schlechtere Sprünge von mir. Vielleicht wollte ich einfach zu viel. Das stört mich gerade ein bisserl, weil ich es eigentlich im Griff habe.“ Stefan Kraft, als Zehnter drittbester Österreicher, ortete zumindest eine Steigerung: „Beim zweiten Sprung bin ich in der Flugphase ein bisserl geduldiger geblieben.“

Nach dem Einzelfinale am Samstag steht zum Abschluss der WM am Sonntag (16:15 Uhr/live ORF1 & Sport24-Liveticker) noch der Team-Wettkampf auf dem Programm.