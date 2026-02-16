Alles zu oe24VIP
Jürgen Klopp
© Getty

Ehrenpräsident

Jürgen Klopp als Bayern-Trainer: Legende Hoeneß mit Hammer-Ansage

16.02.26, 20:35
Teilen

Uli Hoeneß ist DIE Legende des FC Bayern. Der Patron des deutschen Rekordmeisters. Jetzt packt Hoeneß auch über Jürgen Klopp als Bayerntrainer aus.

Klopp begann seine Trainer-Karriere bei Mainz 05 und machte sich im deutschen Fußball einen Namen.

Jürgen Klopp
© Getty

Auf dem Weg zu Liverpool 

Über Dortmund, wo Klopp die Bayern nicht nur mächtig ärgerte, sondern zu absoluten Legenden wurde, führte ihn sein Weg zum FC Liverpool.

Fast bei Bayern 

Aktuell ist Klopp der Ober-Boss bei Red Bull, sprich in Leipzig und Salzburg. Uli Hoeneß erzählt jetzt, dass Klopp um ein Haar bei den Bayern gelandet wäre.

Er und Klopp seien sich schon einig gewesen - doch dann kam alles anders, die Bayern holten Jürgen Klinsmann.

“Ja, selbstverständlich"

Gegenüber der deutschen Bild klärt Hoeneß jetzt alles auf:

hoeness
© Getty Images

Hoeneß: „Ich war mit ihm schon einig. Ich rief ihn an, als er noch in Mainz war, und fragte: “Können Sie sich vorstellen, den FC Bayern zu trainieren?„ Und er antwortete: “Ja, selbstverständlich.„ Aber dann haben wir uns am Ende für Jürgen Klinsmann entschieden, den Karl-Heinz Rummenigge vorgeschlagen hatte.

